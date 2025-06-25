Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/mironov-2025238032.html
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке"
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке" - РИА Новости, 25.06.2025
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:06:00+03:00
2025-06-25T04:06:00+03:00
общество
ипотека
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:158:2942:1813_1920x0_80_0_0_861c77471733fa201334b692a8dce7d7.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы "Семейная ипотека" до 3%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу рассмотреть возможность инициировать снижение ставки по программе "Семейная ипотека" в два раза и установить ее в размере 3%", - говорится в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время для семей с детьми в России действует программа "Семейная ипотека" со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Но, по его словам, для многих россиян даже такие льготные условия невыполнимы. Он отметил, что среди граждан, которые хотели бы воспользоваться этой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотечного кредита приобрести жилье большей площади. "Но продажа и последующая покупка новой квартиры дело не быстрое. Часто покупатели квартир требуют немедленного освобождения жилья сразу же после заключения сделки, и на время оформления "Семейной ипотеки" людям становится негде жить. Некоторые граждане на это время переезжают в съемные квартиры, но это дополнительные расходы и многим они не по карману", – сказал парламентарий. Миронов уточнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают решить эту проблему и разрешить заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В дальнейшем, по его мнению, банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита. "Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в два раза - с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением", – подчеркнул лидер партии. Миронов также напомнил о других инициативах СРЗП по поддержке семей с детьми. "Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность. На третьего ребенка партия предлагает выплачивать маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, а женщин с детьми - освободить от уплаты НДФЛ, если их ежемесячный доход не превышает 3-4 МРОТ", - заключил он.
https://ria.ru/20250307/ipoteka-2003519305.html
https://ria.ru/20250223/nedvizhimost-2001078097.html
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023446484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859058327_0:51:2662:2048_1920x0_80_0_0_18b3ba695dbbc8768a07fe2bf165221b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ипотека, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Ипотека, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил снизить ставки по "Семейной ипотеке"

Миронов предложил снизить кредитные ставки по программе "Семейная ипотека" до 3%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы "Семейная ипотека" до 3%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу рассмотреть возможность инициировать снижение ставки по программе "Семейная ипотека" в два раза и установить ее в размере 3%", - говорится в письме.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Госдуме предложили расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
7 марта, 01:06
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что в настоящее время для семей с детьми в России действует программа "Семейная ипотека" со ставкой 6% годовых и первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Но, по его словам, для многих россиян даже такие льготные условия невыполнимы.
Он отметил, что среди граждан, которые хотели бы воспользоваться этой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотечного кредита приобрести жилье большей площади.
"Но продажа и последующая покупка новой квартиры дело не быстрое. Часто покупатели квартир требуют немедленного освобождения жилья сразу же после заключения сделки, и на время оформления "Семейной ипотеки" людям становится негде жить. Некоторые граждане на это время переезжают в съемные квартиры, но это дополнительные расходы и многим они не по карману", – сказал парламентарий.
Миронов уточнил, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагают решить эту проблему и разрешить заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья. В дальнейшем, по его мнению, банк сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль
23 февраля, 06:40
"Кроме того, мы предлагаем снизить кредитную ставку по программе в два раза - с 6% до 3% годовых, и для многих россиян это станет существенным финансовым послаблением", – подчеркнул лидер партии.
Миронов также напомнил о других инициативах СРЗП по поддержке семей с детьми. "Многодетным семьям мы предлагаем предоставлять государственную помощь для списания ипотечного кредита или предоставлять жилье на правах социального найма с возможностью перехода в собственность. На третьего ребенка партия предлагает выплачивать маткапитал в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, а женщин с детьми - освободить от уплаты НДФЛ, если их ежемесячный доход не превышает 3-4 МРОТ", - заключил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки
18 июня, 01:09
 
ОбществоИпотекаРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала