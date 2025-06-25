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Минздрав Ирана назвал число погибших в результате атак Израиля

Минздрав Ирана назвал число погибших в результате атак Израиля - РИА Новости, 25.06.2025

Минздрав Ирана назвал число погибших в результате атак Израиля

Число погибших и пострадавших в результате атак Израиля по территории Ирана возросло до 627 и 4870 человек соответственно, заявил официальный представитель... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:07:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Число погибших и пострадавших в результате атак Израиля по территории Ирана возросло до 627 и 4870 человек соответственно, заявил официальный представитель минздрава исламской республики Хосейн Керманпур.Ранее минздрав Ирана сообщал, что в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле извещали, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения."Сопоставление данных по пострадавшим (от атак - ред.) провинциям до 24 июня таково: число раненых - 4870 человек, погибших - 627", - написал Керманпур на своей официальной странице в соцсети X.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, иран, израиль, сша