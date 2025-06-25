https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025245165.html

В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях

В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях - РИА Новости, 25.06.2025

В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях

Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:08:00+03:00

2025-06-25T07:08:00+03:00

2025-06-25T07:08:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пятерочка (сеть магазинов)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов. Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пятерочка (сеть магазинов)