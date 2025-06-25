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В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
07:08 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025245165.html
В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях
В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях - РИА Новости, 25.06.2025
В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях
Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:08:00+03:00
2025-06-25T07:08:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов. Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Новости
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пятерочка (сеть магазинов)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Пятерочка (сеть магазинов)
В Минпромторге рассказали о фермерской продукции в торговых сетях

Минпромторг: фермерская продукция представлена в семи крупных торговых сетях

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Покупатели в супермаркете. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Продукция российских фермеров уже представлена в семи крупных торговых сетях страны, где потребители могут познакомиться с ней - для этого в России реализуется программа "Фермерский островок", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025.
"У нас активно реализуется механизм сбыта производимой продукции фермерскими хозяйствами через торговые сети в рамках программы "Фермерский островок" при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Корпорация МСП реализует проект совместно с региональными органами исполнительной власти и торговыми сетями: Х5 ("Пятерочка", "Перекресток"), "Магнит", "Лента", "Твой Дом", "Самбери", "Макси", - сказал Чекушов.
Он отметил, что на сегодня в стране создано уже 92 фермерских островка в 36 субъектах России. Более 1020 субъектов МСП стали поставщиками фермерских островков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Фермерское хозяйство - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Минпромторге рассказали о поддержке российских фермеров
06:20
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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