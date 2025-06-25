https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025240534.html

В Минпромторге ожидают рост производительности труда в торговле

В Минпромторге ожидают рост производительности труда в торговле - РИА Новости, 25.06.2025

В Минпромторге ожидают рост производительности труда в торговле

Производительность труда в российской торговле, как ожидается, к 2030 году вырастет на 27% по отношению к показателю 2023 года, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.06.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Производительность труда в российской торговле, как ожидается, к 2030 году вырастет на 27% по отношению к показателю 2023 года, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2025. "В целом в рамках работы по повышению производительности труда мы ориентируемся на ключевой показатель эффективности, установленный единым планом (Штаба технологического развития торговли - ред.), а именно - рост производительности труда к 2030 году на 27% по отношению к 2023 году", - сказал Чекушов. "При этом отмечу, что это не просто цифра: это эффективность каждой операции, точность ее выполнения, внедрение целого ряда стандартов и высокотехнологичных решений. Наша торговля и без того является одной из самых развитых во всем мире отраслей, но после проведения этих мероприятий можно будет смело сказать, что в ней наступило будущее", — подчеркнул замминистра. Он отметил, что Минпромторг РФ работает над повышением производительности труда в торговой отрасли. Для этого на площадке ведомства создан специальный Штаб технологического развития торговли. "Штаб технологического развития торговли – это отраслевой центр компетенции в сфере внутренней торговли. Так, 4 июня на очередном заседании штаба в рамках форума "Неделя российского ритейла" был одобрен проект дорожной карты. Он включил в себя 4 направления, по которым планируется внедрение технологических систем: "распределительные центры", "торговые объекты", "дарксторы", "фулфилмент-центры", - рассказал Чекушов. Он отметил, что у многих организаций потребительского рынка есть свои корпоративные центры компетенций. Они прорабатывают технологические решения для повышения производительности труда в своих компаниях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025238564.html

https://ria.ru/20250625/chekushov-2025236469.html

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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)