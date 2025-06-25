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Программу "Сделано в России" планируют распространить на внутренние товары - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:27 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025233277.html
Программу "Сделано в России" планируют распространить на внутренние товары
Программу "Сделано в России" планируют распространить на внутренние товары - РИА Новости, 25.06.2025
Программу "Сделано в России" планируют распространить на внутренние товары
Программу "Сделано в России" планируется распространить и на товары для внутреннего рынка, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:27:00+03:00
2025-06-25T02:27:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Программу "Сделано в России" планируется распространить и на товары для внутреннего рынка, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. "Сегодня наш потребитель все больше выбирает российский продукт… Это дает нам основание понимать, что наши производители выходят на тот уровень, когда мы можем позиционировать национальные товары как предмет гордости. Поэтому мы с Вероникой Олеговной (Никишиной, главой РЭЦ - ред.) пришли к идее распространить программу "Сделано в России" на товары для внутреннего рынка. Мы нацелены на то, что этот бренд должен быть узнаваем и ассоциировался с их высоким качеством", — сказал Чекушов. По его словам, маркировка сертификатом "Сделано в России" в виде узнаваемого значка-"птички" может быть распространена и на товары маркетплейсов. При этом на онлайн-площадках уже работают разные механизмы продвижения отечественных брендов. "С целью продвижения российских товаров маркетплейсами уже используются различные механики. Например, созданы специальные фильтры и разделы для поиска российских товаров и локального производства, а также есть тематические витрины. Возможно, это будет и "птичка", — отметил Чекушов. Программа "Сделано в России" включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Минпромторг координирует программу в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). В феврале правительство РФ продлило программу до 2030 года. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
Программу "Сделано в России" планируют распространить на внутренние товары

Чекушков: программу "Сделано в России" хотят распространить на внутренние товары

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума
Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уличный щит с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Программу "Сделано в России" планируется распространить и на товары для внутреннего рынка, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости.
Символика международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
РЭЦ и фонд "Росконгресс" усилят продвижение бренда "Сделано в России"
20 июня, 14:53
"Сегодня наш потребитель все больше выбирает российский продукт… Это дает нам основание понимать, что наши производители выходят на тот уровень, когда мы можем позиционировать национальные товары как предмет гордости. Поэтому мы с Вероникой Олеговной (Никишиной, главой РЭЦ - ред.) пришли к идее распространить программу "Сделано в России" на товары для внутреннего рынка. Мы нацелены на то, что этот бренд должен быть узнаваем и ассоциировался с их высоким качеством", — сказал Чекушов.
По его словам, маркировка сертификатом "Сделано в России" в виде узнаваемого значка-"птички" может быть распространена и на товары маркетплейсов. При этом на онлайн-площадках уже работают разные механизмы продвижения отечественных брендов.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Никишина рассказала о роли бренда "Сделано в России" на российском рынке
20 июня, 12:00
"С целью продвижения российских товаров маркетплейсами уже используются различные механики. Например, созданы специальные фильтры и разделы для поиска российских товаров и локального производства, а также есть тематические витрины. Возможно, это будет и "птичка", — отметил Чекушов.
Программа "Сделано в России" включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Минпромторг координирует программу в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). В феврале правительство РФ продлило программу до 2030 года.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и Исполнительный вице-президент Modena Corporation Майкл Джизара на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
РЭЦ расширит географию продвижения национального бренда "Сделано в России"
19 июня, 14:39
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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