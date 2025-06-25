https://ria.ru/20250625/minoborony-2025305383.html

Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом

Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом - РИА Новости, 25.06.2025

Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом

Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую горючим украинских боевиков в Донбассе, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:37:00+03:00

2025-06-25T12:37:00+03:00

2025-06-25T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую горючим украинских боевиков в Донбассе, говорится в сообщении Министерства обороны. "Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", — указали в ведомстве.Кроме того, российские бойцы уничтожили:Всего с начала СВО потери противника составили:

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

https://ria.ru/20250625/minoborony-2025304101.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, украина