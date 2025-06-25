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Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом - РИА Новости, 25.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 25.06.2025 (обновлено: 13:08 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/minoborony-2025305383.html
Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом
Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом - РИА Новости, 25.06.2025
Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом
Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую горючим украинских боевиков в Донбассе, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:37:00+03:00
2025-06-25T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую горючим украинских боевиков в Донбассе, говорится в сообщении Министерства обороны. "Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", — указали в ведомстве.Кроме того, российские бойцы уничтожили:Всего с начала СВО потери противника составили:
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html
https://ria.ru/20250625/minoborony-2025304101.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую ВСУ топливом

МО: ВС РФ уничтожили нефтебазу, снабжающую горючим ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили нефтебазу, снабжающую горючим украинских боевиков в Донбассе, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", — указали в ведомстве.
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Кроме того, российские бойцы уничтожили:
  • пусковую установку ЗРК С-300ПТ;
  • радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18;
  • машину управления;
  • семь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 335 БПЛА самолетного типа.
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Всего с начала СВО потери противника составили:
  • 663 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 65 472 дрона;
  • 612 ЗРК;
  • 24 038 танков и других ББМ;
  • 1572 боевые машины РСЗО;
  • 26 599 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 37 271 единица специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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