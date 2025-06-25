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Российские войска освободили село Ялта в ДНР
Российские войска освободили село Ялта в ДНР - РИА Новости, 25.06.2025
Российские войска освободили село Ялта в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Ялта в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:34:00+03:00
2025-06-25T12:34:00+03:00
2025-06-25T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Ялта в Донбассе, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку и полку беспилотных систем ВСУ, а также бригаде морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко, Успеновки и Сладкого.За сутки противник потерял в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ялта, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ялта, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские войска освободили село Ялта в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Ялту в ДНР