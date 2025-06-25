https://ria.ru/20250625/minoborony-2025254285.html

ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области

ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2025

ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:19:00+03:00

2025-06-25T09:19:00+03:00

2025-06-25T09:32:00+03:00

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

воронежская область

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ."В период с 7.00 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017234958.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, безопасность