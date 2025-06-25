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ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области
ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:19:00+03:00
2025-06-25T09:19:00+03:00
2025-06-25T09:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Воронежской области, сообщило Минобороны РФ."В период с 7.00 мск до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Безопасность
ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области
Минобороны: ПВО сбила три беспилотника в Воронежской области