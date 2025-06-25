https://ria.ru/20250625/minoborony-2025225701.html

ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника

ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 25.06.2025

ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника

Вечером во вторник 22 украинских беспилотника были уничтожены над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T00:08:00+03:00

2025-06-25T00:08:00+03:00

2025-06-25T00:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

ульяновская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вечером во вторник 22 украинских беспилотника были уничтожены над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Двадцать четвертого июня т.г. в период с 21.15 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 - над территорией Белгородской области, четыре – над территорией республики Татарстан, два – над территорией Ульяновской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250624/opasnost-2025218319.html

россия

белгородская область

ульяновская область

брянская область

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россия, безопасность, белгородская область, ульяновская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)