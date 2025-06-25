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ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника
ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 25.06.2025
ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника
Вечером во вторник 22 украинских беспилотника были уничтожены над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T00:08:00+03:00
2025-06-25T00:08:00+03:00
2025-06-25T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
белгородская область
ульяновская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вечером во вторник 22 украинских беспилотника были уничтожены над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ."Двадцать четвертого июня т.г. в период с 21.15 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 - над территорией Белгородской области, четыре – над территорией республики Татарстан, два – над территорией Ульяновской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Саратовской, Брянской областей и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250624/opasnost-2025218319.html
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россия, безопасность, белгородская область, ульяновская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Ульяновская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО вечером сбила 22 украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО вечером сбили 22 БПЛА ВСУ над семью регионами