Рейтинг@Mail.ru
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/metody-2025321559.html
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2025
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров
Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:28:00+03:00
2025-06-25T13:28:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства, защиты наших граждан и их соотечественников, чьи права последовательно истреблялись режимом, который пришел к власти в Киеве в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году… Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что Москва считает, что долгосрочное регулирование украинского конфликта может быть достигнуто путем переговоров. "Для этого необходимо сконцентрироваться на устранении первопричин этого кризиса", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20250625/peskov-2025300766.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2025130283.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, москва
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Москва
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров

Лавров: РФ предпочитает дипломатические средства в решении конфликта с Украиной

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства, защиты наших граждан и их соотечественников, чьи права последовательно истреблялись режимом, который пришел к власти в Киеве в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году… Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Кремле рассказали о переговорах России и Украины
Вчера, 12:19
Он добавил, что Москва считает, что долгосрочное регулирование украинского конфликта может быть достигнуто путем переговоров.
"Для этого необходимо сконцентрироваться на устранении первопричин этого кризиса", - подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
24 июня, 16:31
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала