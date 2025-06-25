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Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2025
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров
Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:28:00+03:00
2025-06-25T13:28:00+03:00
2025-06-25T13:28:00+03:00
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АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства, защиты наших граждан и их соотечественников, чьи права последовательно истреблялись режимом, который пришел к власти в Киеве в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году… Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что Москва считает, что долгосрочное регулирование украинского конфликта может быть достигнуто путем переговоров. "Для этого необходимо сконцентрироваться на устранении первопричин этого кризиса", - подчеркнул Лавров.
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В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Москва
Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров
Лавров: РФ предпочитает дипломатические средства в решении конфликта с Украиной