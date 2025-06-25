https://ria.ru/20250625/metody-2025321559.html

Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров

Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.06.2025

Москва предпочитает дипломатию в решении конфликта с Киевом, заявил Лавров

Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:28:00+03:00

2025-06-25T13:28:00+03:00

2025-06-25T13:28:00+03:00

в мире

россия

украина

сергей лавров

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

АШХАБАД, 25 июн — РИА Новости. Москва отдает предпочтение дипломатическим методам в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины, но необходимо устранение первопричин украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Только исчерпав все мирные политические средства регулирования украинского кризиса, мы были вынуждены принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности нашего государства, защиты наших граждан и их соотечественников, чьи права последовательно истреблялись режимом, который пришел к власти в Киеве в результате антиконституционного госпереворота в 2014 году… Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии", - сказал Лавров журналистам в ходе выступления перед сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений. Он добавил, что Москва считает, что долгосрочное регулирование украинского конфликта может быть достигнуто путем переговоров. "Для этого необходимо сконцентрироваться на устранении первопричин этого кризиса", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20250625/peskov-2025300766.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025130283.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сергей лавров, москва