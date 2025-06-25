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Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами - РИА Новости, 25.06.2025
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13:29 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/medvedev-2025321835.html
Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами
Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами - РИА Новости, 25.06.2025
Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами
Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:29:00+03:00
2025-06-25T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой. "Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев. Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".
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россия, европа, украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Украина, Дмитрий Медведев, Евросоюз, В мире
Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами

Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям РФ с отдельными странами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой.
"Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев.
Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".
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