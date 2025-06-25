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Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами

Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами - РИА Новости, 25.06.2025

Медведев: настрой ЕС не должен мешать отношениям с отдельными странами

Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:29:00+03:00

2025-06-25T13:29:00+03:00

2025-06-25T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вражеский характер ЕС не должен мешать взаимодействию РФ с отдельными странами Европы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев опубликовал в своем Telegram-канале материал, в котором изложил причины, по которым Украина не должна стать членом ЕС. В частности, зампред совбеза РФ назвал Брюссель сегодня настоящим врагом России и прямой угрозой. "Именно так к нему и нужно относиться, во всяком случае до изменения его подходов к нам. Это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству с отдельными странами Европы" - отметил Медведев. Он акцентировал внимание, что ЕС сегодня напичкан оружием и "радужными фриками".

https://ria.ru/20250524/svo-2018817934.html

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россия, европа, украина, дмитрий медведев, евросоюз, в мире