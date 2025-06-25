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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/marochko-2025241748.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T06:03:00+03:00
2025-06-25T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в районе Тихого ВС РФ продвинулись в лесистой местности и уничтожили два опорных пункта украинских силовиков в районе Волчанских Хуторов.
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волчанск
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: Российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья", - сообщил он со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в районе Тихого ВС РФ продвинулись в лесистой местности и уничтожили два опорных пункта украинских силовиков в районе Волчанских Хуторов.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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