https://ria.ru/20250625/marochko-2025241748.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 25.06.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:03:00+03:00

2025-06-25T06:03:00+03:00

2025-06-25T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

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андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 25 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись в Волчанске и его окрестностях, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий за несколько последних суток наши военнослужащие продвинулись в Волчанске и его окрестностях. Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в районе Тихого ВС РФ продвинулись в лесистой местности и уничтожили два опорных пункта украинских силовиков в районе Волчанских Хуторов.

https://ria.ru/20250624/serebrjanka-2025131940.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф