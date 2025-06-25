https://ria.ru/20250625/marketpleysy-2025230882.html

Клиентов маркетплейсов предупредили о скором росте цен на ряд товаров

Клиентов маркетплейсов предупредили о скором росте цен на ряд товаров - РИА Новости, 25.06.2025

Клиентов маркетплейсов предупредили о скором росте цен на ряд товаров

Повышение комиссий для продавцов на ведущих маркетплейсах обернется ростом цен на ряд товаров, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T03:18:00+03:00

2025-06-25T03:18:00+03:00

2025-06-25T03:18:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

маркетплейс

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Повышение комиссий для продавцов на ведущих маркетплейсах обернется ростом цен на ряд товаров, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин.По его словам, продавцам придется пойти на это, чтобы сократить издержки. Еще один вариант — снизить свою маржинальность, но он менее предпочтителен по очевидным причинам."Наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью – бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника и т.п.”, — отмечает Перепелкин.Премиальные товары новая ценовая политика затронет в меньшей степени, поскольку из-за высокой маржинальности доля комиссий в цене изначально ниже. В перспективе это может привести к консолидации рынка и увеличению доли крупных игроков, заключил маркетолог.

https://ria.ru/20250616/pokupka-2023026550.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, маркетплейс