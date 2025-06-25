https://ria.ru/20250625/malchik-2025436042.html

Мальчик, пострадавший в Шереметьево, проходит лечение в ДКЦ имени Рошаля

Мальчик, пострадавший в Шереметьево, проходит лечение в ДКЦ имени Рошаля - РИА Новости, 25.06.2025

Мальчик, пострадавший в Шереметьево, проходит лечение в ДКЦ имени Рошаля

Мальчик, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, проходит лечение в детском клиническом центре имени Л. Рошаля в подмосковном Красногорске, сообщает... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:00:00+03:00

2025-06-25T19:00:00+03:00

2025-06-25T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мальчик, на которого напал мужчина в аэропорту Шереметьево, проходит лечение в детском клиническом центре имени Л. Рошаля в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Инцидент в зоне прилета Шереметьево произошел 23 июня. Гражданин Белоруссии, прилетевший из Каира и ждавший пересадки, внезапно схватил двухлетнего мальчика и с силой швырнул его на пол. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. В крови у него выявили наркотики, запрещенные вещества нашли и при обыске. "У мальчика тяжелая травма: множественные переломы костей свода основания черепа, есть небольшая субдуральная гематома. Травм грудной клетки, брюшной полости, слава Богу, нет, и в этом плане ребенок стабилен. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна", — рассказала главный врач ДКЦ имени Л. Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что основное лечение, которое сейчас применяется – это терапия, направленная на снятие отека головного мозга. Помимо этого, обезболивающая, антибактериальная и инфузионная терапия. "Рассказала папе, как много людей откликнулись и продолжают писать, предлагать всестороннюю помощь, деньги, все, что необходимо. Мохаммад просил передать всем большое спасибо и желает всем здоровья. Сейчас им ничего не нужно. Просто просит молиться за здоровье сына", — сообщила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова, ее слова приводит пресс-служба. ДКЦ имени Л. Рошаля — флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья, который поддержал президент. Он открылся в Красногорске в августе прошлого года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Здесь собраны все направления медпомощи — 28 профилей. Клиника стала координатором детских медучреждений Московской области, что позволило оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов. В Детском клиническом центре работают лучшие врачи со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике и так далее. В команде более 500 специалистов из Подмосковья и Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Астрахани, Ульяновской и Воронежской областей, а также свыше 800 человек среднего медперсонала. Больница быстро вышла на полную мощность — ежедневно в центре проводится более 60 операций. Здесь собрано самое передовое оборудование, в том числе отечественного производства. Операционные хирургические модули разработаны и сделаны компанией в Санкт-Петербурге, наркозные аппараты и ИВЛ – в Москве. Всего в Центре почти 10 тысяч единиц оборудования, около 100 — уникального. На крыше центра имени Л. М. Рошаля — вертолетная площадка для санитарной авиации. Это позволяет в случае необходимости за 30-50 минут доставлять тяжелых пациентов из самых отдаленных уголков области. Все аппараты в операционном блоке ДКЦ связаны в одну сеть, чтобы быстро обмениваться данными и выводить информацию на центральный монитор. 3D- и 4D-визуализация помогает видеть внутренние структуры тела в реальном времени. Врачи могут выполнять сложные высокотехнологичные операции по всем профилям, в том числе при деформациях опорно-двигательного аппарата, врожденной патологии сердца, сосудов, пороках развития челюстно-лицевой зоны, мочевыделительной системы, при тяжелых черепно-мозговых травмах и так далее. Хирургические вмешательства могут транслировать онлайн в любую точку страны. В клинике оборудована робот-ассистированная операционная с роботической системой Senhanse. Она позволяет проводить вмешательства с высокой точностью, минимальным повреждением тканей и кровопотерей, быстро восстанавливаться. В ДКЦ работает единственное в Московской области Детское отделение челюстно-лицевой хирургии, а также первый в Подмосковье Центр внутрисосудистой детской хирургии. Его операционная оснащена одной из самых современных ангиографических установок в России. Технология позволяет через 2-3 миллиметровый прокол на сосуде проводить сложные операции на сердце или, например, заменить его клапан у новорожденного малыша, а также делать операции при врожденных заболеваниях почек. Особая гордость клиники — Центр критических состояний, который позволяет контролировать и эффективно маршрутизировать тяжелых пациентов, например, с заражением крови, множественными травмами и так далее. Главный принцип работы клиники — забота о детях на новом уровне. В каждом отделении есть игровая комната с игрушками, книгами и развивашками. А также мультимедийная панель с разнообразными играми, развивающими логическое мышление, мелкую моторику и творческие способности.

https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025135032.html

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), красногорск