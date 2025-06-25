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Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски - РИА Новости, 25.06.2025
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09:57 25.06.2025 (обновлено: 10:59 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/makhachkala-2025262448.html
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски - РИА Новости, 25.06.2025
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски
Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:57:00+03:00
2025-06-25T10:59:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в регионе проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного дела."Проводятся обыски в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025254977.html
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски

В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии.
Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в регионе проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного дела.
"Проводятся обыски в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы", – сказал собеседник агентства.
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
09:31
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
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