https://ria.ru/20250625/makhachkala-2025262448.html
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски - РИА Новости, 25.06.2025
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски
Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:57:00+03:00
2025-06-25T09:57:00+03:00
2025-06-25T10:59:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в регионе проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного дела."Проводятся обыски в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски
В Махачкале в двух управлениях администрации проходят обыски