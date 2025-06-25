https://ria.ru/20250625/makhachkala-2025262448.html

Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски

Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски - РИА Новости, 25.06.2025

Источник: в Махачкале в управлениях администрации проходят обыски

Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:57:00+03:00

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происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в двух управлениях администрации Махачкалы, сообщил РИА Новости источник в мэрии.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в регионе проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбужденного дела."Проводятся обыски в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250625/dagestan-2025254977.html

махачкала

республика дагестан

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происшествия, махачкала, республика дагестан