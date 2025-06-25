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Дом в Махачкале, где упал лифт, не имел разрешения на эксплуатацию - РИА Новости, 25.06.2025
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16:50 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/mahachkala-2025373107.html
Дом в Махачкале, где упал лифт, не имел разрешения на эксплуатацию
Дом в Махачкале, где упал лифт, не имел разрешения на эксплуатацию - РИА Новости, 25.06.2025
Дом в Махачкале, где упал лифт, не имел разрешения на эксплуатацию
Жилой дом в Махачкале, где упал лифт, не был принят на баланс города и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:50:00+03:00
2025-06-25T16:50:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Жилой дом в Махачкале, где упал лифт, не был принят на баланс города и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе мэрии. В среду следственное управление СК РФ по республике сообщило о падении лифта с 13-го этажа в многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале. В ГУМЧС по республике сообщили РИА Новости, что в лифте находились девять человек, пятеро из них, в том числе один ребенок, госпитализированы. "На улице Гапцахская, 15А произошла аварийная ситуация в лифте… Многоквартирный дом, где случился инцидент, ранее не был принят на баланс городскими службами. Он внесен в реестр "Акцент-Стройконтроль" за нарушения градостроительного законодательства и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию", – говорится в сообщении. В мэрии отметили, что в причинах аварии разбираются профильные службы, после будет дана оценка.
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дом в Махачкале, где упал лифт, не имел разрешения на эксплуатацию

Мэрия Махачкалы: дом, где упал лифт, не был принят на баланс города

© Кадр видео из соцсетейЛифт упал в многоквартирном доме в Махачкале
Лифт упал в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Лифт упал в многоквартирном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Жилой дом в Махачкале, где упал лифт, не был принят на баланс города и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе мэрии.
В среду следственное управление СК РФ по республике сообщило о падении лифта с 13-го этажа в многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале. В ГУМЧС по республике сообщили РИА Новости, что в лифте находились девять человек, пятеро из них, в том числе один ребенок, госпитализированы.
"На улице Гапцахская, 15А произошла аварийная ситуация в лифте… Многоквартирный дом, где случился инцидент, ранее не был принят на баланс городскими службами. Он внесен в реестр "Акцент-Стройконтроль" за нарушения градостроительного законодательства и не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию", – говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что в причинах аварии разбираются профильные службы, после будет дана оценка.
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