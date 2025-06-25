https://ria.ru/20250625/magomedov-2025344686.html

В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски

В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски - РИА Новости, 25.06.2025

В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски

Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T14:55:00+03:00

происшествия

москва

республика дагестан

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, передает корреспондент РИА Новости. Обыски прошли в первой половине дня в доме на севере Москвы. Как рассказали корреспонденту жители дома, постоянно в этих квартирах никто не проживает, иногда приезжают. Ранее в среду в правоохранительных органах Дагестана РИА Новости сообщили, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела. Позднее источник агентства в силовых структурах республики сообщил о задержании госсекретаря и ряда близких к нему людей.

https://ria.ru/20250625/dagestan-2025254977.html

москва

республика дагестан

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Обыск в квартире, связанной с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова Обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-25T14:55 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, республика дагестан