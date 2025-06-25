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В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски - РИА Новости, 25.06.2025
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14:55 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/magomedov-2025344686.html
В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски
В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски - РИА Новости, 25.06.2025
В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски
Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:55:00+03:00
2025-06-25T14:55:00+03:00
происшествия
москва
республика дагестан
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, передает корреспондент РИА Новости. Обыски прошли в первой половине дня в доме на севере Москвы. Как рассказали корреспонденту жители дома, постоянно в этих квартирах никто не проживает, иногда приезжают. Ранее в среду в правоохранительных органах Дагестана РИА Новости сообщили, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела. Позднее источник агентства в силовых структурах республики сообщил о задержании госсекретаря и ряда близких к нему людей.
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025254977.html
москва
республика дагестан
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обыск в квартире, связанной с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова
Обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомедова, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, республика дагестан
Происшествия, Москва, Республика Дагестан
В квартирах, связанных с родными Магомедова, прошли обыски

Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными Магомедова

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Обыски прошли сразу в трех московских квартирах, связанных с родными задержанного госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, передает корреспондент РИА Новости.
Обыски прошли в первой половине дня в доме на севере Москвы.
Как рассказали корреспонденту жители дома, постоянно в этих квартирах никто не проживает, иногда приезжают.
Ранее в среду в правоохранительных органах Дагестана РИА Новости сообщили, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела. Позднее источник агентства в силовых структурах республики сообщил о задержании госсекретаря и ряда близких к нему людей.
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
Вчера, 09:31
 
ПроисшествияМоскваРеспублика Дагестан
 
 
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