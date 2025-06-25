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Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана
Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана - РИА Новости, 25.06.2025
Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана
Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", сообщил источник РИА... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T11:18:00+03:00
2025-06-25T11:18:00+03:00
2025-06-25T11:34:00+03:00
происшествия
дагнефтепродукт
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела.
https://ria.ru/20250625/obysk-2025274482.html
республика дагестан
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происшествия, дагнефтепродукт, республика дагестан
Происшествия, Дагнефтепродукт, Республика Дагестан
Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана
Магомедова задержали по делу о незаконной приватизации компании