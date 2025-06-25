https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html

Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана

Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана - РИА Новости, 25.06.2025

Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана

Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", сообщил источник РИА... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:18:00+03:00

2025-06-25T11:18:00+03:00

2025-06-25T11:34:00+03:00

происшествия

дагнефтепродукт

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт", сообщил источник РИА Новости в силовых структурах республики.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела.

https://ria.ru/20250625/obysk-2025274482.html

республика дагестан

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2025

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происшествия, дагнефтепродукт, республика дагестан