https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282500.html

В администрации главы Дагестана прокомментировали задержание Магомедова

В администрации главы Дагестана прокомментировали задержание Магомедова - РИА Новости, 25.06.2025

В администрации главы Дагестана прокомментировали задержание Магомедова

Руководство Дагестана на фоне следственных действий в отношении одного из дагестанских чиновников находится в тесном взаимодействии с правоохранителями,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:17:00+03:00

2025-06-25T11:17:00+03:00

2025-06-25T11:31:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Руководство Дагестана на фоне следственных действий в отношении одного из дагестанских чиновников находится в тесном взаимодействии с правоохранителями, проводимая силовиками работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, заявили в администрации главы региона.Ранее в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в республике проводятся обыски по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султана Магомедов , в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого дела. Позднее источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил о задержании госсекретаря и ряда близких к нему людей."В связи с распространяемой информацией о следственных действиях в отношении одного из дагестанских чиновников сообщаем следующее. Проводимая силовыми структурами работа осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований", - сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.В администрации также подчеркнули, что "ответственные структуры информируют общество по мере поступления официальных данных"."Просим журналистов и блогеров воздержаться от преждевременных выводов и распространения недостоверных слухов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html

республика дагестан

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происшествия, республика дагестан