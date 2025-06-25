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Во Львове провели облаву на продавцов книг на русском языке - РИА Новости, 25.06.2025
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22:49 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/lvov-2025464208.html
Во Львове провели облаву на продавцов книг на русском языке
Во Львове провели облаву на продавцов книг на русском языке - РИА Новости, 25.06.2025
Во Львове провели облаву на продавцов книг на русском языке
Городские власти Львова провели облаву на букинистов, торговавших книгами на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:49:00+03:00
2025-06-25T22:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Городские власти Львова провели облаву на букинистов, торговавших книгами на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Во Львове устроили облаву на продавцов русскоязычных книг на стихийном рынке после того, как местный горсовет запретил торговлю книгами на русском языке: среди пойманных экс-глава областного Союза писателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". По данным "Страны", облаву на местном букинистическом рынке устроила подчиненная городскому совету "Муниципальная стража", занимающаяся в городе "обеспечением законности, правопорядка, охраны прав, свобод, законных интересов и имущества территориальной общины". Среди задержанных продавцов "запрещенки" оказался писатель и экс-председатель Львовской областной организации украинского национального союза писателей Украины Игорь Гургула, выставивший на продажу около 100 экземпляров русскоязычных книг. Как сообщили украинские журналисты, представители "Стражи" пытались привлечь к акции и местную полицию, но прибывшие на место правоохранители не нашли нарушений в действиях торговцев букинистикой, однако "Муниципальная стража" все же будет добиваться запрета их работы на местном рынке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html
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в мире, украина, львов, россия, страна.ua, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Львов, Россия, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
Во Львове провели облаву на продавцов книг на русском языке

Во Львове провели облаву на продавцов русскоязычных книг

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Городские власти Львова провели облаву на букинистов, торговавших книгами на русском языке, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове устроили облаву на продавцов русскоязычных книг на стихийном рынке после того, как местный горсовет запретил торговлю книгами на русском языке: среди пойманных экс-глава областного Союза писателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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По данным "Страны", облаву на местном букинистическом рынке устроила подчиненная городскому совету "Муниципальная стража", занимающаяся в городе "обеспечением законности, правопорядка, охраны прав, свобод, законных интересов и имущества территориальной общины". Среди задержанных продавцов "запрещенки" оказался писатель и экс-председатель Львовской областной организации украинского национального союза писателей Украины Игорь Гургула, выставивший на продажу около 100 экземпляров русскоязычных книг.
Как сообщили украинские журналисты, представители "Стражи" пытались привлечь к акции и местную полицию, но прибывшие на место правоохранители не нашли нарушений в действиях торговцев букинистикой, однако "Муниципальная стража" все же будет добиваться запрета их работы на местном рынке.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
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