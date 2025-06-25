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В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства

В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.06.2025

В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства

В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:07:00+03:00

2025-06-25T12:07:00+03:00

2025-06-25T12:54:00+03:00

россия

госдума рф

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.Документ предлагает лишать приобретенного гражданства за:Сейчас перечень оснований включает: Как отметил Володин, принятие нового законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для лишения российского гражданства и защиту нацбезопасности.

https://ria.ru/20250606/grazhdanstvo-2021205113.html

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россия, госдума рф, общество, вячеслав володин