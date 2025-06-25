В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства
В Госдуму внесли проект о новых основаниях лишения приобретенного гражданства
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Документ предлагает лишать приобретенного гражданства за:
- совершение насильственных действий сексуального характера;
- публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма;
- секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России;
- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
- помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России;
- публичные призывы к такой деятельности;
- пропаганду нацистской атрибутики или символики;
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
Сейчас перечень оснований включает:
- добровольное желание гражданина;
- терроризм;
- публичные призывы к экстремизму;
- тяжкие преступления против государства;
- оборот наркотиков и психотропных веществ;
- подделка документов;
- дискредитация Вооруженных сил России;
- посягательство на жизнь госдеятеля;
- организация вооруженного мятежа для насильственной смены конституционного строя России;
- диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.
Как отметил Володин, принятие нового законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для лишения российского гражданства и защиту нацбезопасности.