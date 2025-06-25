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В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.06.2025
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12:07 25.06.2025 (обновлено: 12:54 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/lishenie-2025297957.html
В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства
В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства - РИА Новости, 25.06.2025
В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства
В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:07:00+03:00
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россия
госдума рф
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.Документ предлагает лишать приобретенного гражданства за:Сейчас перечень оснований включает: Как отметил Володин, принятие нового законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для лишения российского гражданства и защиту нацбезопасности.
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россия, госдума рф, общество, вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Общество, Вячеслав Володин
В ГД внесли закон о новых основаниях для лишения приобретенного гражданства

В Госдуму внесли проект о новых основаниях лишения приобретенного гражданства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Документ предлагает лишать приобретенного гражданства за:
  • совершение насильственных действий сексуального характера;
  • публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма;
  • секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России;
  • содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов;
  • помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России;
  • публичные призывы к такой деятельности;
  • пропаганду нацистской атрибутики или символики;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.
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Сейчас перечень оснований включает:
  • добровольное желание гражданина;
  • терроризм;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • тяжкие преступления против государства;
  • оборот наркотиков и психотропных веществ;
  • подделка документов;
  • дискредитация Вооруженных сил России;
  • посягательство на жизнь госдеятеля;
  • организация вооруженного мятежа для насильственной смены конституционного строя России;
  • диверсионная деятельность и организация диверсионного сообщества.
Как отметил Володин, принятие нового законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для лишения российского гражданства и защиту нацбезопасности.
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