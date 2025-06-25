https://ria.ru/20250625/lift-2025457181.html

В Махачкале возбудили уголовное дело после падения лифта с людьми

В Махачкале возбудили уголовное дело после падения лифта с людьми - РИА Новости, 25.06.2025

В Махачкале возбудили уголовное дело после падения лифта с людьми

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения лифта с людьми в многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:29:00+03:00

2025-06-25T21:29:00+03:00

2025-06-25T21:29:00+03:00

происшествия

россия

махачкала

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после падения лифта с людьми в многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В среду следственное управление СК РФ по республике сообщило о падении лифта в многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале. В ГУМЧС по республике сообщили РИА Новости, что в лифте находились девять человек, пятеро из них, в том числе один ребенок, госпитализированы. По данным минздрава республики, жизни пострадавших ничего не угрожает. По данным следствия, пассажирский лифт сорвался вниз, после чего резко затормозил на первом этаже. По факту ЧП организована процессуальная проверка, на месте происшествия проводятся следственные действия, добавили в управлении. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html

россия

махачкала

республика дагестан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, махачкала, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)