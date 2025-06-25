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В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта
В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта - РИА Новости, 25.06.2025
В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта
Пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы после падения лифта в многоэтажке в Махачкале, в котором находились девять человек, в том числе четверо... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:49:00+03:00
2025-06-25T15:49:00+03:00
2025-06-25T16:04:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы после падения лифта в многоэтажке в Махачкале, в котором находились девять человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.В прокуратуре Дагестана рассказали РИА Новости, что в среду упал лифт в многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале."В лифте находились девять человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что состояние пострадавших - средней степени тяжести.
https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Россия
В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта
В Махачкале 5 человек госпитализированы после падения лифта в многоэтажке