https://ria.ru/20250625/lift-2025361122.html

В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта

В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта - РИА Новости, 25.06.2025

В Махачкале пять человек госпитализировали после падения лифта

Пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы после падения лифта в многоэтажке в Махачкале, в котором находились девять человек, в том числе четверо... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:49:00+03:00

2025-06-25T15:49:00+03:00

2025-06-25T16:04:00+03:00

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы после падения лифта в многоэтажке в Махачкале, в котором находились девять человек, в том числе четверо детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.В прокуратуре Дагестана рассказали РИА Новости, что в среду упал лифт в многоквартирном доме по улице Гапцахская в Махачкале."В лифте находились девять человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок", - сказала собеседница агентства.В пресс-службе уточнили, что состояние пострадавших - средней степени тяжести.

https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html

https://ria.ru/20250525/lift-2018989893.html

махачкала

республика дагестан

россия

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия