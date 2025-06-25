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СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине - РИА Новости, 25.06.2025
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01:37 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/lidery-2025231025.html
СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине
СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине - РИА Новости, 25.06.2025
СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине
Лидеры стран НАТО могут льстить президенту США Дональду Трампу его успехом в ударах по иранским ядерным объектам, чтобы на саммите альянса побудить его... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T01:37:00+03:00
2025-06-25T01:37:00+03:00
в мире
украина
иран
сша
дональд трамп
марк рютте
тьерри мариани
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО могут льстить президенту США Дональду Трампу его успехом в ударах по иранским ядерным объектам, чтобы на саммите альянса побудить его увеличить помощь Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника. Трамп во вторник опубликовал сообщения от генсека НАТО Марка Рютте, где тот поздравляет его с "решительными" действиями в Иране, на которые якобы больше никто не решался, и называет американского лидера "дорогим Дональдом". Издание Politico писало, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение Трампа. "Лидеры (на саммите НАТО - ред.), очень вероятно, будут настаивать на обсуждении дела (Владимира - ред.) Зеленского в своих личных переговорах с Трампом, и один чиновник предположил, что они могут использовать очевидный успех его ударов по Ирану для того, чтобы побудить президента США оказать Киеву больше поддержки", - говорится в сообщении. Как сообщили агентству высокопоставленные чиновники, "кампания лести", возглавляемая Рютте, заранее обсуждалась европейскими лидерами, которые отчаянно хотели сохранить Трампа "на борту" и избежать "еще более разрушительного ухудшения" трансатлантических отношений. При этом, по словам чиновников, Рютте ясно дал понять европейским лидерам, что для завоевания уважения Трампа им нужно "подкрепить лесть серьезным увеличением расходов". Во вторник депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что конфликт на Украине для Трампа второстепенен по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном. По мнению политика, на саммите НАТО Украине вряд ли будет уделено много внимания. Он напомнил, что заседание совета НАТО по Украине было отменено. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html
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в мире, украина, иран, сша, дональд трамп, марк рютте, тьерри мариани, нато, politico, европарламент, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Иран, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Тьерри Мариани, НАТО, Politico, Европарламент, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине

Bloomberg: лидеры НАТО льстят Трампу его успехом в Иране, чтобы он помог Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО могут льстить президенту США Дональду Трампу его успехом в ударах по иранским ядерным объектам, чтобы на саммите альянса побудить его увеличить помощь Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.
Трамп во вторник опубликовал сообщения от генсека НАТО Марка Рютте, где тот поздравляет его с "решительными" действиями в Иране, на которые якобы больше никто не решался, и называет американского лидера "дорогим Дональдом". Издание Politico писало, что организаторы саммита НАТО в Гааге решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение Трампа.
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"Лидеры (на саммите НАТО - ред.), очень вероятно, будут настаивать на обсуждении дела (Владимира - ред.) Зеленского в своих личных переговорах с Трампом, и один чиновник предположил, что они могут использовать очевидный успех его ударов по Ирану для того, чтобы побудить президента США оказать Киеву больше поддержки", - говорится в сообщении.
Как сообщили агентству высокопоставленные чиновники, "кампания лести", возглавляемая Рютте, заранее обсуждалась европейскими лидерами, которые отчаянно хотели сохранить Трампа "на борту" и избежать "еще более разрушительного ухудшения" трансатлантических отношений. При этом, по словам чиновников, Рютте ясно дал понять европейским лидерам, что для завоевания уважения Трампа им нужно "подкрепить лесть серьезным увеличением расходов".
Во вторник депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил РИА Новости, что конфликт на Украине для Трампа второстепенен по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном. По мнению политика, на саммите НАТО Украине вряд ли будет уделено много внимания. Он напомнил, что заседание совета НАТО по Украине было отменено.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
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В миреУкраинаИранСШАДональд ТрампМарк РюттеТьерри МарианиНАТОPoliticoЕвропарламентВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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