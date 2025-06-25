https://ria.ru/20250625/lavrov-2025368215.html

Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию

Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию - РИА Новости, 25.06.2025

Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:29:00+03:00

2025-06-25T16:29:00+03:00

2025-06-25T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. "Президент будет принимать участие по ВКС но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел", - сказал Ушаков журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.

https://ria.ru/20250625/briks-2025240993.html

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бразилия

рио-де-жанейро (город)

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Наталья Макарова

в мире, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), юрий ушаков, сергей лавров, брикс, воздушно-космические силы россии