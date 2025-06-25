https://ria.ru/20250625/kurily-2025262723.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 25.06.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в среду вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:58:00+03:00
2025-06-25T09:58:00+03:00
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тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в среду вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане 25 июня в 16.19 (8.19 мск). Эпицентр располагался в 43 километрах юго-западнее села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг – на глубине 69 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250621/iran-2024430223.html
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тихий океан, шикотан, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0