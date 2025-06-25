https://ria.ru/20250625/kreml-2025306362.html

В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО

В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО. РИА Новости, 25.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО. Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". "Нет, честно говоря, я их не видел, поэтому я не могу ничего прокомментировать в этой связи", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления Трампа. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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в мире, сша, гаага, россия, дональд трамп, дмитрий песков, нато