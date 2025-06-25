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В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:39:00+03:00
2025-06-25T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО. Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". "Нет, честно говоря, я их не видел, поэтому я не могу ничего прокомментировать в этой связи", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления Трампа. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
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В мире, США, Гаага, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО
Песков: в Кремле не видели комментарии Трампа о 5 статье устава НАТО