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В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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12:39 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/kreml-2025306362.html
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО. Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь". "Нет, честно говоря, я их не видел, поэтому я не могу ничего прокомментировать в этой связи", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления Трампа. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге. Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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в мире, сша, гаага, россия, дональд трамп, дмитрий песков, нато
В мире, США, Гаага, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле не видели комментарии Трампа о пятой статье устава НАТО

Песков: в Кремле не видели комментарии Трампа о 5 статье устава НАТО

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели комментарии лидера США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО.
Во вторник Трамп заявил журналистам, что приверженность Вашингтона пятой статье НАТО "зависит от того, какого определения вы придерживаетесь".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО
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"Нет, честно говоря, я их не видел, поэтому я не могу ничего прокомментировать в этой связи", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявления Трампа.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа о пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности альянса поставили под угрозу саммит блока в Гааге.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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В миреСШАГаагаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковНАТО
 
 
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