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В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
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12:17 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/kreml-2025300155.html
В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана
В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас вряд ли у кого-то есть реалистичные данные по состоянию ядерных объектов Ирана. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:17:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас вряд ли у кого-то есть реалистичные данные по состоянию ядерных объектов Ирана. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ядерная программа Ирана из-за ударов США была отброшена на десятилетия назад. "Нет, пока я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано, пока нужно подождать, пока такие данные появятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у России свои данные о реальном состоянии ядерных объектов Ирана.
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иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Иран, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана

Песков: вряд ли у кого-то есть реалистичные данные по ядерным объектам Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас вряд ли у кого-то есть реалистичные данные по состоянию ядерных объектов Ирана.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ядерная программа Ирана из-за ударов США была отброшена на десятилетия назад.
"Нет, пока я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано, пока нужно подождать, пока такие данные появятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у России свои данные о реальном состоянии ядерных объектов Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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