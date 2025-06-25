https://ria.ru/20250625/kreml-2025300155.html

В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана

В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

В Кремле оценили ситуацию с ядерными объектами Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас вряд ли у кого-то есть реалистичные данные по состоянию ядерных объектов Ирана. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:17:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас вряд ли у кого-то есть реалистичные данные по состоянию ядерных объектов Ирана. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ядерная программа Ирана из-за ударов США была отброшена на десятилетия назад. "Нет, пока я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано, пока нужно подождать, пока такие данные появятся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у России свои данные о реальном состоянии ядерных объектов Ирана.

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иран

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иран, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире