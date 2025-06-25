https://ria.ru/20250625/krasnoyarsk-2025424686.html
В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу
В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу - РИА Новости, 25.06.2025
В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу
Полиция Красноярска проверяет информацию о двух выстрелах по автобусу, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:25:00+03:00
2025-06-25T18:25:00+03:00
2025-06-25T18:25:00+03:00
происшествия
красноярск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию о двух выстрелах по автобусу, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. "В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства повреждения окна автобуса. В ходе интернет-мониторинга была выявлена публикация, в которой сообщалось, что неустановленное лицо произвело два выстрела в окно автобуса, двигавшегося по улице Борисевича", - говорится в сообщении. Пресс-служба краевой полиции уточняет, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента и проводится проверка. По сообщению в социальных сетях, предварительно, стреляли из травматического оружия, пули которого попали в окна автобуса. Один из пассажиров порезался стеклом.
https://ria.ru/20250625/peterburg-2025404201.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу
Полиция Красноярска проверяет информацию о двух выстрелах по автобусу