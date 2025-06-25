https://ria.ru/20250625/krasnoyarsk-2025424686.html

В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу

В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу - РИА Новости, 25.06.2025

В Красноярске проверяют информацию о выстрелах по автобусу

Полиция Красноярска проверяет информацию о двух выстрелах по автобусу, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:25:00+03:00

2025-06-25T18:25:00+03:00

2025-06-25T18:25:00+03:00

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию о двух выстрелах по автобусу, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД. "В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства повреждения окна автобуса. В ходе интернет-мониторинга была выявлена публикация, в которой сообщалось, что неустановленное лицо произвело два выстрела в окно автобуса, двигавшегося по улице Борисевича", - говорится в сообщении. Пресс-служба краевой полиции уточняет, что сообщений и заявлений по данному факту не поступало. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента и проводится проверка. По сообщению в социальных сетях, предварительно, стреляли из травматического оружия, пули которого попали в окна автобуса. Один из пассажиров порезался стеклом.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025404201.html

красноярск

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2025

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происшествия, красноярск