https://ria.ru/20250625/krasnoyarsk-2025332647.html

Самую финансово грамотную семью выбрали в рамках фестиваля в Красноярске

Самую финансово грамотную семью выбрали в рамках фестиваля в Красноярске - РИА Новости, 25.06.2025

Самую финансово грамотную семью выбрали в рамках фестиваля в Красноярске

Самую финансово грамотную семью, которая представит край на федеральном этапе в Москве, выбрали в Красноярске в рамках регионального этапа всероссийского... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:21:00+03:00

2025-06-25T14:21:00+03:00

2025-06-25T14:21:00+03:00

красноярск

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Самую финансово грамотную семью, которая представит край на федеральном этапе в Москве, выбрали в Красноярске в рамках регионального этапа всероссийского фестиваля, сообщает пресс-служба министерства финансов региона. По данным пресс-службы, в красноярском филиале Финансового университета при правительстве РФ состоялся региональный этап второго Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. В мероприятии участвовали более 20 семей из разных территорий Красноярского края. По видеосвязи участников поприветствовал директор департамента финансовой политики минфина России Алексей Яковлев. Программа фестивального дня включала лекцию о способах сбережений и инвестиций, мастер-класс "Интерактивный калькулятор", квест "Финансовая находчивость", викторину "Накопления и накопители" и квиз "Инвестиции для всех". Все задания помогали участникам закрепить практические навыки управления личными финансами. Баллы, заработанные на каждом этапе, фиксировались в символической сберкнижке. Для юных участников фестиваля была подготовлена специальная развлекательная программа с играми, конкурсами и анимацией. "По итогам судейская коллегия определила тройку победителей. Третье место заняла семья Зеленковых из Дивногорска, второе – семья Новиковых из Красноярска. Победителем регионального этапа стала семья Березницких, так же из Красноярска. В сентябре она представит Красноярский край на федеральном этапе фестиваля в Москве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250625/professionaly-2025316353.html

красноярск

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красноярский край

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красноярск, россия, красноярский край