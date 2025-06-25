https://ria.ru/20250625/krasnoyarsk-2025323420.html

Красноярские семьи получат меры поддержки в беззаявительном порядке

Красноярские семьи получат меры поддержки в беззаявительном порядке - РИА Новости, 25.06.2025

Красноярские семьи получат меры поддержки в беззаявительном порядке

Власти Красноярского края утвердили регламент получения мер поддержки семьям с детьми в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба социальной политики... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:40:00+03:00

2025-06-25T13:40:00+03:00

2025-06-25T13:41:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края утвердили регламент получения мер поддержки семьям с детьми в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба социальной политики региона. "На заседании регионального правительства приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие беззаявительное назначение трёх мер социальной поддержки семьям с детьми: ежегодную выплату к школе и ежемесячную компенсацию расходов на уплату базовых поездок по социальной карте на детей-школьников из многодетных семей и семей, где оба родителя – инвалиды, а также ежемесячное пособие семьям с детьми, в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, система межведомственного взаимодействия позволяет отслеживать наступление той или иной жизненной ситуации. В рамках программы "Государство для людей" и нацпроекта "Семья" по поручению губернатора внесены изменения в закон края о социальной поддержке семей с детьми. Таким образом появилась возможность устанавливать вышеназванные выплаты без подачи заявлений. Теперь же принят и порядок их назначения. Отмечается, что без заявления меры поддержки можно устанавливать, если у отделений соцзащиты, где проживает семья, есть все необходимые документы или сведения, в том числе из системы "Адресная социальная помощь", либо по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Если какие-то документы в отделениях соцзащиты отсутствуют, то гражданам нужно будет писать заявление. "Например, в отношении ежегодного пособия на детей-школьников мы будем формировать списки в июле с перечислением средств в августе. Если же у семьи есть необходимость в более раннем получении выплаты, то в этом случае она может обратиться за мерой социальной поддержки, подав соответствующее заявление", - цитирует пресс-служба главу минсоца региона Ирину Пастухову. Также на заседании краевого кабмина приняты изменения, позволяющие предоставлять меры социальной поддержки семьям с детьми в случае отсутствия у них регистрации на территории региона при условии фактического проживания в крае и отсутствии регистрации по месту жительства в другом субъекте РФ.

https://ria.ru/20250618/semya-2023600641.html

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