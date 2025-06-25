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Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске - РИА Новости, 25.06.2025
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15:05 25.06.2025 (обновлено: 15:06 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/krasnojarsk-2025347998.html
Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске
Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске - РИА Новости, 25.06.2025
Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске
Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об оплате труда после того, как водители мусоровозов не вышли на смену в Красноярске из-за... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:05:00+03:00
2025-06-25T15:06:00+03:00
жкх
красноярск
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об оплате труда после того, как водители мусоровозов не вышли на смену в Красноярске из-за снижения зарплаты на 15%, сообщает краевое надзорное ведомство. "Сегодня сотрудники прокуратуры встретились на территории гаража левобережного регоператора с работниками ООО "Прогресс" и ООО "Ликсо", оказывающих экспедиторские услуги ООО "Росттех" по сбору, вывозу и транспортировке на переработку ТКО. Они рассказали, что руководители фирм устно уведомили 40 водителей и операторов о предстоящем снижении заработной платы на 15 % с июня 2025 года. Не согласившись с запланированными решениями руководства, сотрудники фирм не вышли на смену", - говорится в сообщении. По данным краевой прокуратуры, причины снижения заработной платы, озвученные руководителями сотрудникам, связаны с уменьшением платежей регоператора за оказываемые услуги. Однако на данный момент официальные приказы о снижении зарплаты не были изданы. В ответ на коллективное обращение работников прокуратура организовала проверку, которая оценит соблюдение работодателями законодательства об оплате труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что сейчас работа регоператора восстановлена. В министерстве экологии Красноярского края добавляют, что министр Владимир Часовитин проведет совещание с руководством регионального оператора и операторов по транспортировке отходов. По факту срыва выхода спецтранспорта на линию минэкологии края также проводит проверку.
https://ria.ru/20250620/zarplata-2024277143.html
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жкх, красноярск, красноярский край, общество
ЖКХ, Красноярск, Красноярский край, Общество
Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске

В Красноярске водители мусоровозов не вышли на смену из-за снижения зарплаты

© РИА Новости / Максим БлиновВывоз мусора
Вывоз мусора - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вывоз мусора. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об оплате труда после того, как водители мусоровозов не вышли на смену в Красноярске из-за снижения зарплаты на 15%, сообщает краевое надзорное ведомство.
"Сегодня сотрудники прокуратуры встретились на территории гаража левобережного регоператора с работниками ООО "Прогресс" и ООО "Ликсо", оказывающих экспедиторские услуги ООО "Росттех" по сбору, вывозу и транспортировке на переработку ТКО. Они рассказали, что руководители фирм устно уведомили 40 водителей и операторов о предстоящем снижении заработной платы на 15 % с июня 2025 года. Не согласившись с запланированными решениями руководства, сотрудники фирм не вышли на смену", - говорится в сообщении.
По данным краевой прокуратуры, причины снижения заработной платы, озвученные руководителями сотрудникам, связаны с уменьшением платежей регоператора за оказываемые услуги. Однако на данный момент официальные приказы о снижении зарплаты не были изданы.
В ответ на коллективное обращение работников прокуратура организовала проверку, которая оценит соблюдение работодателями законодательства об оплате труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что сейчас работа регоператора восстановлена.
В министерстве экологии Красноярского края добавляют, что министр Владимир Часовитин проведет совещание с руководством регионального оператора и операторов по транспортировке отходов. По факту срыва выхода спецтранспорта на линию минэкологии края также проводит проверку.
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