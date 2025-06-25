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Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске

Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске - РИА Новости, 25.06.2025

Прокуратура проверит условия работы водителей мусоровозов в Красноярске

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об оплате труда после того, как водители мусоровозов не вышли на смену в Красноярске из-за... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:05:00+03:00

2025-06-25T15:05:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об оплате труда после того, как водители мусоровозов не вышли на смену в Красноярске из-за снижения зарплаты на 15%, сообщает краевое надзорное ведомство. "Сегодня сотрудники прокуратуры встретились на территории гаража левобережного регоператора с работниками ООО "Прогресс" и ООО "Ликсо", оказывающих экспедиторские услуги ООО "Росттех" по сбору, вывозу и транспортировке на переработку ТКО. Они рассказали, что руководители фирм устно уведомили 40 водителей и операторов о предстоящем снижении заработной платы на 15 % с июня 2025 года. Не согласившись с запланированными решениями руководства, сотрудники фирм не вышли на смену", - говорится в сообщении. По данным краевой прокуратуры, причины снижения заработной платы, озвученные руководителями сотрудникам, связаны с уменьшением платежей регоператора за оказываемые услуги. Однако на данный момент официальные приказы о снижении зарплаты не были изданы. В ответ на коллективное обращение работников прокуратура организовала проверку, которая оценит соблюдение работодателями законодательства об оплате труда. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточняется, что сейчас работа регоператора восстановлена. В министерстве экологии Красноярского края добавляют, что министр Владимир Часовитин проведет совещание с руководством регионального оператора и операторов по транспортировке отходов. По факту срыва выхода спецтранспорта на линию минэкологии края также проводит проверку.

https://ria.ru/20250620/zarplata-2024277143.html

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