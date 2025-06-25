https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025281755.html

Новый комплекс очистных в Геленджике находится в высокой степени готовности

Новый комплекс очистных в Геленджике находится в высокой степени готовности - РИА Новости, 25.06.2025

Новый комплекс очистных в Геленджике находится в высокой степени готовности

Новый комплекс очистных сооружений в городе-курорте Геленджик Краснодарского края находится в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба краевой... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:14:00+03:00

2025-06-25T11:14:00+03:00

2025-06-25T11:14:00+03:00

краснодарский край

жкх

геленджик

краснодарский край

россия

владимир путин

вениамин кондратьев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый комплекс очистных сооружений в городе-курорте Геленджик Краснодарского края находится в высокой степени готовности, сообщает пресс-служба краевой администрации. Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун проинспектировал ход работ на комплексе очистных сооружений. В объезде также приняли участие глава Геленджика Алексей Богодистов и руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов. "В Геленджике реализуем уникальный по технологическим решениями и пока единственный в России проект "Чистая бухта". Это строительство очистных сооружений и реконструкция системы водоотведения – масштабнейший проект для курорта. Работы ведут по поручению президента Владимира Путина, ход строительства – на особом контроле Минстроя России", – рассказал в ходе осмотра Пергун, его слова приводит пресс-служба администрации Кубани. Пергун добавил, что готовы к эксплуатации очистные сооружения на "Тонком мысе" с производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки с возможностью увеличения до 50 тысяч кубических метров в сутки. Завершены работы на глубоководном выпуске: проложено 1734 метров трубопровода, установлен буй. На данный момент ведется приемка строительным контролем. Для соединения очистных сооружений и глубоководного выпуска был построен сбросный коллектор, уложено почти 2 километра трубопровода. В технических зданиях завершается монтаж оборудования, ведутся пуско-наладочные работы. В рамках строительства и реконструкции системы водоотведения с направлением стоков на площадку новых очистных "Тонкий мыс" уже построено почти 36 километров трубопровода. Также была произведена реконструкция системы водоотведения на существующих очистных на "Толстом мысе". На данный момент идет реконструкция существующей производственной площадки очистных сооружений на "Толстом мысе" и существующих насосных станций в селе Дивноморское. Отдельное внимание в ходе совещания по реализации проекта "Чистая бухта" в городе-курорте Геленджик уделили реализации других инфраструктурных проектов, в том числе развитию ливневой сети. Ведется разработка проектной документации. "Такие масштабные проекты дают нам реальную возможность не просто модернизировать городскую инфраструктуру, но и кардинально менять уровень жизни жителей. Это шаг к устойчивому развитию региона, когда комфорт, безопасность и качество среды становятся приоритетом", – сказал в рамках совещания руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов. Ранее, в марте, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что 17 очистных сооружений проектируются на побережье в Краснодарском крае, в обозримом будущем эта проблема в регионе будет решена.

https://ria.ru/20250624/krasnodar-2025060246.html

https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025276804.html

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геленджик

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жкх, геленджик, краснодарский край, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)