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Почти 9 тысяч участников ВОВ прошли диспансеризацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.06.2025
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Краснодарский край
 
10:58 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025276804.html
Почти 9 тысяч участников ВОВ прошли диспансеризацию в Краснодарском крае
Почти 9 тысяч участников ВОВ прошли диспансеризацию в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.06.2025
Почти 9 тысяч участников ВОВ прошли диспансеризацию в Краснодарском крае
На Кубани диспансеризацию и комплексный медосмотр прошли почти 9 тысяч участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:58:00+03:00
2025-06-25T10:58:00+03:00
краснодарский край
общество
краснодарский край
красноармейский район
крымский район
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Кубани диспансеризацию и комплексный медосмотр прошли почти 9 тысяч участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Курирует проведение диспансеризации в регионе министерство здравоохранения Краснодарского края. "В год 80-летия Великой Победы продолжаем заботиться о наших ветеранах. На Кубани диспансеризацию и комплексный медосмотр прошли почти 9 тысяч участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам. Их долголетие и активность напрямую зависят от качества медицинских услуг. Важнейшую роль играет и своевременная профилактика заболеваний", – сообщила журналистам вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Она добавила, что за первые пять месяцев этого года осмотры прошли почти полмиллиона пожилых жителей Краснодарского края. Заместитель руководителя региона подчеркнула, что системная работа по наблюдению за здоровьем граждан пожилого возраста и инвалидов ведется в Красноармейском районе. На базе местной ЦРБ регулярно проводят профилактические и диспансерные осмотры таких пациентов – по упрощенной системе приема и в специально отведенное время. Маломобильных граждан врачи обследуют на дому. В этом году такой вид помощи получили уже 752 жителя муниципалитета. Также в районе реализуется программа "Университет третьего возраста" с ежемесячными семинарами для людей пожилого возраста и инвалидов. Встречи организованы в формате живого общения с врачами разных специальностей. На занятиях медики рассказывают о том, как сохранить свое здоровье, а слушатели задают им вопросы по теме семинара. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, для поддержки здоровья ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, в регионе разработаны специальные меры. Среди них – комплексные медицинские осмотры и профилактические мероприятия. Еженедельно специалисты Клинического госпиталя для ветеранов войн выезжают в отдаленные территории края с акцией "Кубань – край долгожителей". Особое внимание уделяется и психологическому комфорту старшего поколения. Для этого в крае проводятся встречи с ветеранами, культурные мероприятия и творческие вечера. Министерство здравоохранения Краснодарского края реализует программу диспансеризации населения. Она проходит в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Заместитель губернатора региона Анна Минькова ранее сообщила журналистам, что для сохранения здоровья жителей края на базе медучреждений проводятся бесплатные профилактические медосмотры и диспансеризация, а также работают выездные бригады врачей. Записаться на прием можно в регистратуре по месту проживания. В частности, в регионе действует мобильный комплекс "Диспансеризация". По данным краевого Минздрава, он с 24 по 26 июня будет работать в Крымском районе.
https://ria.ru/20250624/krasnodar-2025060246.html
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общество, краснодарский край, красноармейский район, крымский район, здоровье - общество
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Красноармейский район, Крымский район, Здоровье - Общество
Почти 9 тысяч участников ВОВ прошли диспансеризацию в Краснодарском крае

Около 9 тысяч ветеранов ВОВ прошли диспансеризацию на Кубани

© РИА Новости / Александр КряжевВрач проводит осмотр пациента
Врач проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Врач проводит осмотр пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Кубани диспансеризацию и комплексный медосмотр прошли почти 9 тысяч участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Курирует проведение диспансеризации в регионе министерство здравоохранения Краснодарского края.
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"В год 80-летия Великой Победы продолжаем заботиться о наших ветеранах. На Кубани диспансеризацию и комплексный медосмотр прошли почти 9 тысяч участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам. Их долголетие и активность напрямую зависят от качества медицинских услуг. Важнейшую роль играет и своевременная профилактика заболеваний", – сообщила журналистам вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Она добавила, что за первые пять месяцев этого года осмотры прошли почти полмиллиона пожилых жителей Краснодарского края.
Заместитель руководителя региона подчеркнула, что системная работа по наблюдению за здоровьем граждан пожилого возраста и инвалидов ведется в Красноармейском районе. На базе местной ЦРБ регулярно проводят профилактические и диспансерные осмотры таких пациентов – по упрощенной системе приема и в специально отведенное время. Маломобильных граждан врачи обследуют на дому. В этом году такой вид помощи получили уже 752 жителя муниципалитета.
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Также в районе реализуется программа "Университет третьего возраста" с ежемесячными семинарами для людей пожилого возраста и инвалидов. Встречи организованы в формате живого общения с врачами разных специальностей. На занятиях медики рассказывают о том, как сохранить свое здоровье, а слушатели задают им вопросы по теме семинара.
По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, для поддержки здоровья ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, в регионе разработаны специальные меры. Среди них – комплексные медицинские осмотры и профилактические мероприятия. Еженедельно специалисты Клинического госпиталя для ветеранов войн выезжают в отдаленные территории края с акцией "Кубань – край долгожителей". Особое внимание уделяется и психологическому комфорту старшего поколения. Для этого в крае проводятся встречи с ветеранами, культурные мероприятия и творческие вечера.
Министерство здравоохранения Краснодарского края реализует программу диспансеризации населения. Она проходит в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Заместитель губернатора региона Анна Минькова ранее сообщила журналистам, что для сохранения здоровья жителей края на базе медучреждений проводятся бесплатные профилактические медосмотры и диспансеризация, а также работают выездные бригады врачей. Записаться на прием можно в регистратуре по месту проживания.
В частности, в регионе действует мобильный комплекс "Диспансеризация". По данным краевого Минздрава, он с 24 по 26 июня будет работать в Крымском районе.
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