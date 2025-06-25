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Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина - РИА Новости, 25.06.2025
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13:07 25.06.2025 (обновлено: 13:30 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/kozhina-2025314958.html
Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина
Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина - РИА Новости, 25.06.2025
Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина
После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:07:00+03:00
2025-06-25T13:30:00+03:00
галина кожина
россия
ссср
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня.Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати "Новости" (АПН). В 1987 году она пришла на работу как старший бухгалтер управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. Сорокапятилетний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов — безусловный актив нашего агентства.Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере. Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня" и осуществление информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами — орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью Министерства финансов России, званием "Заслуженный экономист России".Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве — АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" — занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за ее чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем. Случившееся — огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах.
россия
ссср
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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галина кожина, россия, ссср, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), миа "россия сегодня"
Галина Кожина, Россия, СССР, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), МИА "Россия сегодня"

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

© РИА НовостиПервый заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Галина Кожина
Первый заместитель генерального директора МИА Россия сегодня Галина Кожина - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости
Первый заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня" Галина Кожина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня.
Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати "Новости" (АПН). В 1987 году она пришла на работу как старший бухгалтер управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. Сорокапятилетний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов — безусловный актив нашего агентства.
Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере. Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.
Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня" и осуществление информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.
За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами — орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью Министерства финансов России, званием "Заслуженный экономист России".
Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве — АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" — занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.
В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за ее чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем. Случившееся — огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах.
 
Галина КожинаРоссияСССРФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МИА "Россия сегодня"
 
 
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