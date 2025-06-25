https://ria.ru/20250625/kozhina-2025314958.html

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина - РИА Новости, 25.06.2025

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:07:00+03:00

2025-06-25T13:07:00+03:00

2025-06-25T13:30:00+03:00

галина кожина

россия

ссср

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После тяжелой и продолжительной болезни умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня.Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати "Новости" (АПН). В 1987 году она пришла на работу как старший бухгалтер управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. Сорокапятилетний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов — безусловный актив нашего агентства.Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере. Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня" и осуществление информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами — орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью Министерства финансов России, званием "Заслуженный экономист России".Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже — в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве — АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" — занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за ее чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем. Случившееся — огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах.

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

галина кожина, россия, ссср, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), миа "россия сегодня"