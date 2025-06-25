https://ria.ru/20250625/kozhemyako-2025345988.html

Кожемяко: женщины в бизнесе формируют экономику Приморского края

Кожемяко: женщины в бизнесе формируют экономику Приморского края - РИА Новости, 25.06.2025

Кожемяко: женщины в бизнесе формируют экономику Приморского края

Предпринимательницы Приморского края формируют экономику региона и при этом успевают воспитывать своих детей и поддерживать домашний уют, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:59:00+03:00

2025-06-25T14:59:00+03:00

2025-06-25T14:59:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

олег кожемяко

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988619909_0:288:3032:1993_1920x0_80_0_0_57ebb942a6439dd43c623a65170912cf.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предпринимательницы Приморского края формируют экономику региона и при этом успевают воспитывать своих детей и поддерживать домашний уют, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в ходе третьего Дальневосточного форума "Женщина в деле". Губернатор открыл форум в среду и вручил бизнес-леди награды. Событие объединило более 300 женщин, которые развиваются в бизнесе и общественной деятельности. В этом году мероприятие посетили делегации из Астраханской, Волгоградской, Ульяновской, Московской областей, регионов Дальнего Востока, а также предпринимательницы из северного и южного Китая. Кожемяко подчеркнул, что среди предпринимателей Приморья – более 40% женщин, которые занимаются бизнесом, имеют свои кафе, ателье и магазины. "Вы формируете большую экономику Приморского края. Хорошо себя зарекомендовали в управленческих вопросах. Сегодня женщины возглавляют муниципальные округа, правительство региона. При этом успеваете заниматься воспитанием детей, поддерживать домашний уют, быть примером для окружающих. Вы – лидеры общественного мнения, оставайтесь красивыми и успешными!", – приводит пресс-служба слова губернатора. Глава Приморья добавил, что женщины поддерживают участников специальной военной операции – принимают участие в волонтерских, общественных организациях, занимаются сбором гуманитарной помощи, женщины вошли в число организаторов автопробега с гуманитарной миссией Владивосток – Курск. "Женщины согревают бойцов душевной теплотой, отправляя им из дома весточку на фронт. Несмотря на трудности, продолжают вести и сохранять бизнес, воспитывать детей. Работая в общественных организациях, культурной, бюджетной, управленческой сферах, закладывая правильные идеалы и принципы своим детям, вы создаете будущее России", – подчеркнул Кожемяко. Отмечено, что помимо бизнеса благодаря женщинам в крае создана передовая инженерная школа, открыт музей биотехнологий. Во время торжественной церемонии открытия форума Кожемяко вручил благодарственные письма губернатора края предпринимательницам Валерии Ряховских, Людмиле Сластен, Надежде Барон, Марии Бойко. На третьем Дальневосточном форуме "Женщина в деле" в течение дня запланированы панельные дискуссии, нетворкинг, выступления экспертов в области бизнеса.

https://ria.ru/20250625/msp-2025337217.html

https://ria.ru/20250625/biznes-2025259478.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , олег кожемяко, приморский край