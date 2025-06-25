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На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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13:46 25.06.2025 (обновлено: 13:56 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/koshkovich-2025324672.html
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО
Владимир Зеленский в следующий раз наденет формальный костюм перед судом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:46:00+03:00
2025-06-25T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в следующий раз наденет формальный костюм перед судом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х."Вы только гляньте… Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом", — так он прокомментировал прибытие главы киевского режима на саммит НАТО.Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров. Это подтверждает и последнее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его словам, главы МИД стран НАТО не приняли какого-либо решения по поводу Украины — "ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".В мае глава киевского режима, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу заключенных.Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025311218.html
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в мире, сша, гаага, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, нато, politico, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, золтан кошкович
В мире, США, Гаага, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Politico, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Золтан Кошкович
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО

Кошкович: после саммита НАТО Зеленский наденет костюм перед судом

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в следующий раз наденет формальный костюм перед судом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х.
«
"Вы только гляньте… Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом", — так он прокомментировал прибытие главы киевского режима на саммит НАТО.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского
Вчера, 12:57
Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.
Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров. Это подтверждает и последнее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его словам, главы МИД стран НАТО не приняли какого-либо решения по поводу Украины — "ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".
В мае глава киевского режима, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу заключенных.
Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине на саммите НАТО
Вчера, 11:07
 
В миреСШАГаагаВенгрияДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОPoliticoВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЗолтан Кошкович
 
 
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