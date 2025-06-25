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На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО

На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО

Владимир Зеленский в следующий раз наденет формальный костюм перед судом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:46:00+03:00

2025-06-25T13:46:00+03:00

2025-06-25T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в следующий раз наденет формальный костюм перед судом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал в соцсети Х."Вы только гляньте… Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом", — так он прокомментировал прибытие главы киевского режима на саммит НАТО.Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров. Это подтверждает и последнее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его словам, главы МИД стран НАТО не приняли какого-либо решения по поводу Украины — "ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".В мае глава киевского режима, прибыв в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, надел черную одежду с курткой костюмного типа, в определенной степени напоминающей робу заключенных.Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025311218.html

https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html

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