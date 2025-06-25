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WSJ: кризис на Ближнем Востоке оживил интерес КНР к "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 25.06.2025
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10:56 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/konflikt-2025276193.html
WSJ: кризис на Ближнем Востоке оживил интерес КНР к "Силе Сибири — 2"
WSJ: кризис на Ближнем Востоке оживил интерес КНР к "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 25.06.2025
WSJ: кризис на Ближнем Востоке оживил интерес КНР к "Силе Сибири — 2"
Конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес Китая к проекту газопровода "Сила Сибири — 2", пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:56:00+03:00
2025-06-25T10:56:00+03:00
экономика
цены на нефть
китай
иран
израиль
александр новак
сила сибири — 2
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес Китая к проекту газопровода "Сила Сибири — 2", пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газопровод "Сила Сибири — 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок "Силе Сибири — 2" было подписано в Китае 8 мая 2015 года. Многие важные вопросы по проекту уже согласованы всеми сторонами, но отраслевые эксперты отмечали, что длительность переговоров указывает на сохраняющиеся нерешенные моменты. "Война между Израилем и Ираном возродила интерес лидеров Китая к трубопроводу, по которому российский природный газ будет поставляться в Китай, по словам людей, близких к принятию решений руководства Пекина, что может дать стимул развитию проекта, который затормаживался в течение многих лет", - пишет WSJ. Согласно данным аналитической компании Rystad Energy, оценку которой приводит издание, около 30% импорта сжиженного природного газа в Китай приходится на Катар и ОАЭ и идет через Ормузский пролив, о возможности закрытия которого на фоне конфликта с Израилем говорил Иран. Кроме того, в настоящее время именно на Китай приходится более 90% экспорта нефти из Ирана, также идущего через пролив. Как отмечают источники WSJ, Китай задумался об альтернативах поставок данных топливно-энергетических ресурсов в связи с недавним конфликтом между Израилем и Ираном, даже несмотря на соблюдение государствами режима прекращения огня. Согласно мнению аналитиков, Пекин также рассматривает увеличение закупок из России, которая поставляет пятую часть импортируемой Китаем нефти. Как заявлял в преддверии Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак, проект газопровода "Сила Сибири — 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае, а детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.
https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html
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экономика, цены на нефть, китай, иран, израиль, александр новак, сила сибири — 2
Экономика, Цены на нефть, Китай, Иран, Израиль, Александр Новак, Сила Сибири — 2
WSJ: кризис на Ближнем Востоке оживил интерес КНР к "Силе Сибири — 2"

WSJ: конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес Китая к "Силе Сибири 2"

© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес Китая к проекту газопровода "Сила Сибири — 2", пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газопровод "Сила Сибири — 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок "Силе Сибири — 2" было подписано в Китае 8 мая 2015 года. Многие важные вопросы по проекту уже согласованы всеми сторонами, но отраслевые эксперты отмечали, что длительность переговоров указывает на сохраняющиеся нерешенные моменты.
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"Война между Израилем и Ираном возродила интерес лидеров Китая к трубопроводу, по которому российский природный газ будет поставляться в Китай, по словам людей, близких к принятию решений руководства Пекина, что может дать стимул развитию проекта, который затормаживался в течение многих лет", - пишет WSJ.
Согласно данным аналитической компании Rystad Energy, оценку которой приводит издание, около 30% импорта сжиженного природного газа в Китай приходится на Катар и ОАЭ и идет через Ормузский пролив, о возможности закрытия которого на фоне конфликта с Израилем говорил Иран. Кроме того, в настоящее время именно на Китай приходится более 90% экспорта нефти из Ирана, также идущего через пролив.
Как отмечают источники WSJ, Китай задумался об альтернативах поставок данных топливно-энергетических ресурсов в связи с недавним конфликтом между Израилем и Ираном, даже несмотря на соблюдение государствами режима прекращения огня. Согласно мнению аналитиков, Пекин также рассматривает увеличение закупок из России, которая поставляет пятую часть импортируемой Китаем нефти.
Как заявлял в преддверии Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак, проект газопровода "Сила Сибири — 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае, а детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.
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ЭкономикаЦены на нефтьКитайИранИзраильАлександр НовакСила Сибири — 2
 
 
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