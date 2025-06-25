https://ria.ru/20250625/kondratev-2025435347.html

Кондратьев: стабильная лесопожарная обстановка сохраняется на Кубани

Кондратьев: стабильная лесопожарная обстановка сохраняется на Кубани - РИА Новости, 25.06.2025

Кондратьев: стабильная лесопожарная обстановка сохраняется на Кубани

В Краснодарском крае сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам совещания... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T18:55:00+03:00

2025-06-25T18:55:00+03:00

2025-06-25T18:55:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

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дмитрий патрушев

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам совещания по лесопожарной и паводковой обстановке, которое провел зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор отметил, что с 10 февраля на землях лесного фонда Краснодарского края был введен пожароопасный сезон, в целом по краю он установлен с первого апреля. Пожароопасный сезон в регионе установлен на основе приказа министерства природных ресурсов Краснодарского края. "Утвержден региональный план основных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона. Краевой лесопожарный центр круглосуточно работает в режиме повышенной готовности. Во всех муниципалитетах действуют ограничения доступа граждан в леса и въезда транспортных средств. В полной готовности находится группировка сил и средств для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В нее входят 11 лесопожарных станций, 22 отряда краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", 43 пожарные части региональной противопожарной службы, казачьи природоохранные дружины. Всего – более 3,6 тысячи человек и около 1,2 тысячи единиц техники, а также 4,8 тысячи единиц спецоборудования. Для мониторинга обстановки задействуем системы видеонаблюдения и видеоаналитики", – сообщил журналистам Кондратьев, его слова приводит пресс-служба администрации края. Он добавил, что наземное патрулирование проводят по 43 маршрутам протяженностью более 3 тысяч километров. С катеров наблюдают за обстановкой на Черноморском побережье. В целях профилактики обустраивают минерализованные полосы, противопожарные дороги, жители и гости края получают информацию о пожарной опасности. На совещании обсудили также вопросы паводков. В Краснодарском крае для снижения рисков подтоплений после залповых ливней поддерживают пропускную способность русел рек. В 2025 году в регионе за счет средств федерального бюджета расчистят семь участков русел рек протяженностью 22 километра, еще 30 километров – за счет краевого бюджета. На Кубани продолжают развивать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Сегодня в крае работают 311 автоматических датчиков уровня воды на реках. Региональный план основных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона на территории Краснодарского края опубликован министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. В списке значатся следующие мероприятия: организация и проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населенных пунктов, выкосу, выносу сухой травянистой растительности в местах прилегания к жилым домам и другим строениям, а также другие мероприятия, исключающие переброс огня при лесных пожарах и других ландшафтных пожарах на здания и сооружения. Кроме того, в плане значится очистка территорий, прилегающих к лесу и землям сельскохозяйственного назначения от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025281755.html

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вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, дмитрий патрушев