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Китай заявил о готовности делиться с миром оригинальными технологиями - РИА Новости, 25.06.2025
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07:42 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/kitay-2025247310.html
Китай заявил о готовности делиться с миром оригинальными технологиями
Китай заявил о готовности делиться с миром оригинальными технологиями - РИА Новости, 25.06.2025
Китай заявил о готовности делиться с миром оригинальными технологиями
КНР готова делиться с миром своими технологиями, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:42:00+03:00
2025-06-25T07:42:00+03:00
технологии
китай
ли цян
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. КНР готова делиться с миром своими технологиями, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Китай готов поделиться с миром своими оригинальными технологиями и инновационными сценариями", - заявил Ли Цян, выступая на форуме "Летний Давос" в Тяньцзине, его слова приводит агентство Синьхуа. Ли Цян также подчеркнул, что КНР всегда будет держать свои двери широко открытыми и искренне приветствовать компании всех стран инвестировать в Китай и углублять свою деятельность на китайском рынке. Шестнадцатый по счету форум "Летний Давос" проходит в Тяньцзине, расположенном на севере КНР, с 24 по 25 июня. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что в форуме "Летний Давос" примут участие более 1,7 тысячи представителей из 90 стран и регионов. Агентство Синьхуа ранее сообщало, что в этом году форум посвящен пяти ключевым направлениям: интерпретации мировой экономики, перспективам Китая, отраслям в условиях перемен, инвестициям в человечество и планету, а также новым источникам энергии и материалам.
https://ria.ru/20250623/kitaj-2024722815.html
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технологии, китай, ли цян
Технологии, Китай, Ли Цян
Китай заявил о готовности делиться с миром оригинальными технологиями

Ли Цян: Китай готов поделиться с миром своими оригинальными технологиями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛи Цян
Ли Цян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ли Цян. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. КНР готова делиться с миром своими технологиями, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Китай готов поделиться с миром своими оригинальными технологиями и инновационными сценариями", - заявил Ли Цян, выступая на форуме "Летний Давос" в Тяньцзине, его слова приводит агентство Синьхуа.
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Ли Цян также подчеркнул, что КНР всегда будет держать свои двери широко открытыми и искренне приветствовать компании всех стран инвестировать в Китай и углублять свою деятельность на китайском рынке.
Шестнадцатый по счету форум "Летний Давос" проходит в Тяньцзине, расположенном на севере КНР, с 24 по 25 июня.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что в форуме "Летний Давос" примут участие более 1,7 тысячи представителей из 90 стран и регионов.
Агентство Синьхуа ранее сообщало, что в этом году форум посвящен пяти ключевым направлениям: интерпретации мировой экономики, перспективам Китая, отраслям в условиях перемен, инвестициям в человечество и планету, а также новым источникам энергии и материалам.
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