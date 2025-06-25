https://ria.ru/20250625/kishinev-2025369154.html

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии - РИА Новости, 25.06.2025

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева отклонила в среду жалобу защиты и оставила в силе домашний арест главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:33:00+03:00

2025-06-25T16:33:00+03:00

2025-06-25T16:33:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609641_0:99:2979:1775_1920x0_80_0_0_b7f423e51691a56942cf1279cf316d6c.jpg

КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила в среду жалобу защиты и оставила в силе домашний арест главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания Апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. "Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты и оставила в силе домашний арест", - сказал Морару. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

https://ria.ru/20250625/storonniki-2025333294.html

кишинев

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул