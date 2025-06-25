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Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии - РИА Новости, 25.06.2025
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16:33 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/kishinev-2025369154.html
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии - РИА Новости, 25.06.2025
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии
Апелляционная палата Кишинева отклонила в среду жалобу защиты и оставила в силе домашний арест главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:33:00+03:00
2025-06-25T16:33:00+03:00
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила в среду жалобу защиты и оставила в силе домашний арест главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару. Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания Апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. "Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты и оставила в силе домашний арест", - сказал Морару. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест главе Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе домашний арест Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила в среду жалобу защиты и оставила в силе домашний арест главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Морару.
Сторонники Гуцул в среду собрались в ее поддержку у здания Апелляционной палата Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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"Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу защиты и оставила в силе домашний арест", - сказал Морару.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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Сторонники Гуцул собрались у апелляционной палаты Кишинева
Вчера, 14:22
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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