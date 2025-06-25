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ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев
Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:02:00+03:00
2025-06-25T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Брюссельские тараканы и недалёкие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения". Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России", - написал Медведев в своем telegram-канале.
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россия, киев, дмитрий медведев, в мире, евросоюз
Россия, Киев, Дмитрий Медведев, В мире, Евросоюз
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев
Медведев: ЕС хочет вооружить Киев так, чтобы он стал неуязвим для РФ