Рейтинг@Mail.ru
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/kiev-2025313444.html
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев
Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:02:00+03:00
2025-06-25T13:02:00+03:00
россия
киев
дмитрий медведев
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Брюссельские тараканы и недалёкие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения". Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России", - написал Медведев в своем telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/oruzhie-2025145313.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, дмитрий медведев, в мире, евросоюз
Россия, Киев, Дмитрий Медведев, В мире, Евросоюз
ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев

Медведев: ЕС хочет вооружить Киев так, чтобы он стал неуязвим для РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Брюссельские тараканы и недалёкие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения". Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России", - написал Медведев в своем telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post
Вчера, 17:22
 
РоссияКиевДмитрий МедведевВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала