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ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев

ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2025

ЕС вооружает Киев для неуязвимости перед Россией, заявил Медведев

Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:02:00+03:00

2025-06-25T13:02:00+03:00

2025-06-25T13:02:00+03:00

россия

киев

дмитрий медведев

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз стремится вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Брюссельские тараканы и недалёкие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения". Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России", - написал Медведев в своем telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/oruzhie-2025145313.html

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россия, киев, дмитрий медведев, в мире, евросоюз