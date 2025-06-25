https://ria.ru/20250625/kiberbezopasnost-2025246369.html

Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности

Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности - РИА Новости, 25.06.2025

Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности

Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:32:00+03:00

2025-06-25T07:32:00+03:00

2025-06-25T08:01:00+03:00

пмэф-2025

технологии

россия

юрий максимов

positive technologies

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_3c76a7b46791f9891bc94e214f49d116.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их "эскалации", рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Мне кажется, будущее кибермира - все-таки наличие кибервойн. Если они продолжатся или, не дай Бог, эскалируются - это будет одна ветка развития нашей индустрии. Мы очень сильно зависим от того, как развивается ИИ. ... Если уровень "эскалации", противоборства кибериндустрии продолжится, то мы ускоренными темпами придем к изменению и архитектуры цифры - текущая архитектура не выдержит такой уровень противостояния", - сказал Максимов. Основным условием для окончания кибервойн является так называемая новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы всех сторон, отметил он. В ином случае поле для кибервойн будет благоприятным: "Кибервойны ведутся практически анонимно, недоказуемо, и всегда будет соблазн для тех, кто на словах с тобой находится как бы в мире, а на деле - в состоянии войны". А технологии, в свою очередь, должны терять свой "человеческий фактор" - то есть меньше зависеть от инженеров и IT-специалистов, которые их настраивают и обслуживают. Именно они являются слабым местом при взломах, объяснил Максимов. "Наверное, 2025 год является одновременно годом уверенного мошенничества, направленного на гражданских лиц, и непрерывных атак техногенного, террористического характера на организации", - сказал сооснователь "Сайберус". По его мнению, в России уже каждый столкнулся с мошенниками - они либо напали, либо пытались напасть. Что касается атак на организации, то они направлены на причинение ущерба, приводящего к техногенным последствиям. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20250625/ii-2025240223.html

https://ria.ru/20250625/dannye-2025237129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, юрий максимов, positive technologies