Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:32 25.06.2025 (обновлено: 08:01 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/kiberbezopasnost-2025246369.html
Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности
Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности - РИА Новости, 25.06.2025
Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности
Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T07:32:00+03:00
2025-06-25T08:01:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
юрий максимов
positive technologies
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_3c76a7b46791f9891bc94e214f49d116.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их "эскалации", рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Мне кажется, будущее кибермира - все-таки наличие кибервойн. Если они продолжатся или, не дай Бог, эскалируются - это будет одна ветка развития нашей индустрии. Мы очень сильно зависим от того, как развивается ИИ. ... Если уровень "эскалации", противоборства кибериндустрии продолжится, то мы ускоренными темпами придем к изменению и архитектуры цифры - текущая архитектура не выдержит такой уровень противостояния", - сказал Максимов. Основным условием для окончания кибервойн является так называемая новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы всех сторон, отметил он. В ином случае поле для кибервойн будет благоприятным: "Кибервойны ведутся практически анонимно, недоказуемо, и всегда будет соблазн для тех, кто на словах с тобой находится как бы в мире, а на деле - в состоянии войны". А технологии, в свою очередь, должны терять свой "человеческий фактор" - то есть меньше зависеть от инженеров и IT-специалистов, которые их настраивают и обслуживают. Именно они являются слабым местом при взломах, объяснил Максимов. "Наверное, 2025 год является одновременно годом уверенного мошенничества, направленного на гражданских лиц, и непрерывных атак техногенного, террористического характера на организации", - сказал сооснователь "Сайберус". По его мнению, в России уже каждый столкнулся с мошенниками - они либо напали, либо пытались напасть. Что касается атак на организации, то они направлены на причинение ущерба, приводящего к техногенным последствиям. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20250625/ii-2025240223.html
https://ria.ru/20250625/dannye-2025237129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364837_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_0f5651b707b8b9f02efd5bbde95f3582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, юрий максимов, positive technologies
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Юрий Максимов, Positive Technologies
Эксперт рассказал о влиянии ИИ на развитие рынка кибербезопасности

Максимов: кибервойны и ИИ могут повлиять на развитие рынка кибербезопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наличие кибервойн и развитие искусственного интеллекта являются факторами, которые определят развитие российского рынка кибербезопасности - многое зависит от их "эскалации", рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Мне кажется, будущее кибермира - все-таки наличие кибервойн. Если они продолжатся или, не дай Бог, эскалируются - это будет одна ветка развития нашей индустрии. Мы очень сильно зависим от того, как развивается ИИ. ... Если уровень "эскалации", противоборства кибериндустрии продолжится, то мы ускоренными темпами придем к изменению и архитектуры цифры - текущая архитектура не выдержит такой уровень противостояния", - сказал Максимов.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ИИ в будущем сможет защищать людей от дипфейков, заявил эксперт
05:13
Основным условием для окончания кибервойн является так называемая новая архитектура безопасности, которая будет учитывать интересы всех сторон, отметил он. В ином случае поле для кибервойн будет благоприятным: "Кибервойны ведутся практически анонимно, недоказуемо, и всегда будет соблазн для тех, кто на словах с тобой находится как бы в мире, а на деле - в состоянии войны".
А технологии, в свою очередь, должны терять свой "человеческий фактор" - то есть меньше зависеть от инженеров и IT-специалистов, которые их настраивают и обслуживают. Именно они являются слабым местом при взломах, объяснил Максимов.
"Наверное, 2025 год является одновременно годом уверенного мошенничества, направленного на гражданских лиц, и непрерывных атак техногенного, террористического характера на организации", - сказал сооснователь "Сайберус". По его мнению, в России уже каждый столкнулся с мошенниками - они либо напали, либо пытались напасть. Что касается атак на организации, то они направлены на причинение ущерба, приводящего к техногенным последствиям.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Эксперт посоветовал защищать личные данные даже после утечки
03:43
 
ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияЮрий МаксимовPositive Technologies
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала