https://ria.ru/20250625/khabarovsk-2025322731.html

В Хабаровском крае создают инфраструктуру для активного отдыха

В Хабаровском крае создают инфраструктуру для активного отдыха - РИА Новости, 25.06.2025

В Хабаровском крае создают инфраструктуру для активного отдыха

Гимнастикой и йогой можно заниматься в Хабаровском крае по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:36:00+03:00

2025-06-25T13:36:00+03:00

2025-06-25T13:36:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

советская гавань

россия

владимир путин

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ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Гимнастикой и йогой можно заниматься в Хабаровском крае по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", сообщает правительство региона. "В Советской Гавани продолжается благоустройство городского парка "Зеленый мыс". В этом году по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, там обустраивают зону активного отдыха "Спортивная арена", - сообщает правительство региона на официальном сайте. Как уточнили в администрации Советско-Гаванского района, ранее парк "Зеленый мыс" уже благоустраивался по нацпроекту "Жилье и городская среда", реализация которого завершилась в 2024 году. Там установили скамейки, качели, а пешеходные дорожки покрыли асфальтом. После этого парк стал местом, не только удобным для прогулок. Совгаванцы любят заниматься там спортом. "Благодаря нацпроектам в Советской Гавани стало больше комфортных пространств, где также можно проводить занятия в летний период. Практически каждое утро я сама делаю разминку или зарядку в парке "Зеленый мыс" и нередко провожу здесь тренировки своим ученикам", - приводятся в сообщении слова преподавателя по йоге, функциональному тренингу и стретчингу Натальи Салеевой. Всего по нацпроекту в Советско-Гаванском районе благоустроено более 20 общественных пространств, а в целом по всему региону - 661, информирует правительство региона. В этом году в крае благоустроят 79 мест отдыха в 50 муниципальных образованиях. "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" успешно реализуется в Хабаровском крае в рамках президентских нацпроектов уже в течение шести лет. Благодаря ему в регионе благоустроено более 600 общественных пространств в 53 муниципальных образованиях. Это парки, скверы, места притяжения людей, современные и комфортные общественные пространства, где могут проводить свой досуг люди разного возраста. Благодаря инициативе президента России у нас будут появляться и новые территории", - цитирует правительство региона слова члена общественного совета министерства ЖКХ Хабаровского края Никиты Божка. По его словам, в этом году уже идет ремонт городских пространств, выбранных людьми в голосовании 2024 года. На сегодняшний день завершен ремонт восьми территорий из 79, выбранных жителями края. Божок также напомнил, что в этом году уже состоялось всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства на 2026 год. Территории-победители будут обновлены в следующем году.

https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023823572.html

https://ria.ru/20250610/khabarovsk-2021968071.html

https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023825997.html

хабаровский край

советская гавань

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хабаровский край, советская гавань, россия, владимир путин