https://ria.ru/20250625/karolina-2025246994.html

СМИ: в Южной Каролине при ударе молнии пострадали не менее 20 человек

СМИ: в Южной Каролине при ударе молнии пострадали не менее 20 человек - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: в Южной Каролине при ударе молнии пострадали не менее 20 человек

Не менее 20 человек, включая 12 несовершеннолетних, пострадали в результате удара молнии на озере в американском штате Южная Каролина, сообщает телеканал CBS со РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T07:39:00+03:00

2025-06-25T07:39:00+03:00

2025-06-25T07:39:00+03:00

в мире

южная каролина

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Не менее 20 человек, включая 12 несовершеннолетних, пострадали в результате удара молнии на озере в американском штате Южная Каролина, сообщает телеканал CBS со ссылкой на главу пожарной службы округа Лексингтон Кайла Миника. По данным CBS, предположительно, молния ударила во время шторма во вторник. "Двадцать человек пострадали из-за удара молнии на озере в Южной Каролине. По оценке экстренных служб, восемь взрослых и 12 несовершеннолетних были поражены электрическим током", - говорится в материале телеканала. Как сообщают власти округа, из 20 пострадавших 12 были доставлены в местные больницы, их жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20250502/koshka-2014643432.html

южная каролина

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в мире, южная каролина