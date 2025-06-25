https://ria.ru/20250625/karapetyan-2025300638.html

Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна

Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025

Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна

Москва находится в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:19:00+03:00

2025-06-25T12:19:00+03:00

2025-06-25T12:19:00+03:00

преследование карапетяна в армении

армянская апостольская церковь

дмитрий песков

никол пашинян

самвел карапетян

армения

ереван

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва находится в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, есть, безусловно. Мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване… Ну и, конечно, поскольку Карапетян является и гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли у Москвы контакт с Ереваном по делу Карапетяна. Предпринимателю Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

армения

ереван

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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