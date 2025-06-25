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Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025
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12:19 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/karapetyan-2025300638.html
Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна
Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025
Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна
Москва находится в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:19:00+03:00
2025-06-25T12:19:00+03:00
преследование карапетяна в армении
армянская апостольская церковь
дмитрий песков
никол пашинян
самвел карапетян
армения
ереван
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва находится в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, есть, безусловно. Мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване… Ну и, конечно, поскольку Карапетян является и гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли у Москвы контакт с Ереваном по делу Карапетяна. Предпринимателю Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
армения
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преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, дмитрий песков, никол пашинян, самвел карапетян, армения, ереван, москва, в мире
Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армения, Ереван, Москва, В мире
Песков рассказал о контактах с Арменией по делу Карапетяна

Песков: Москва контактирует с Ереваном, в том числе по делу Карапетяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян
Полицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний Ташир Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские стоят в оцеплении возле здания суда в Ереване, куда был доставлен российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва находится в контакте с Ереваном, в том числе по вопросу, связанному с арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, есть, безусловно. Мы в контакте с нашими партнерами в Армении, в Ереване… Ну и, конечно, поскольку Карапетян является и гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли у Москвы контакт с Ереваном по делу Карапетяна.
Предпринимателю Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
23 июня, 20:40
 
Преследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковьДмитрий ПесковНикол ПашинянСамвел КарапетянАрменияЕреванМоскваВ мире
 
 
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