https://ria.ru/20250625/kabmin-2025341973.html

Правительство Украины увеличило бюджет на военные расходы

Правительство Украины увеличило бюджет на военные расходы - РИА Новости, 25.06.2025

Правительство Украины увеличило бюджет на военные расходы

Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:46:00+03:00

2025-06-25T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее в украинском парламенте сообщали, что кабмин планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов). Уточнялось, что эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров. Изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета. "Кабмин одобрил изменения в бюджет на 2025 год на 400+ миллиардов (9,6 миллиарда долларов - ред.)... Законопроект скоро будут регистрировать в Раде", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.

https://ria.ru/20250205/ssha-1997510608.html

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011495127.html

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