https://ria.ru/20250625/izrail-2025328761.html

Израиль не разочарован результатами удара США по Ирану, пишут СМИ

Израиль не разочарован результатами удара США по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025

Израиль не разочарован результатами удара США по Ирану, пишут СМИ

Точная оценка ущерба, нанесенного ударами США по трем ядерным объектам Ирана, требует времени, однако уже сейчас Израиль не испытывает разочарования... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T14:05:00+03:00

2025-06-25T14:05:00+03:00

2025-06-25T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Точная оценка ущерба, нанесенного ударами США по трем ядерным объектам Ирана, требует времени, однако уже сейчас Израиль не испытывает разочарования результатами атаки, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника. "Профессиональная оценка ущерба требует времени... Израильские службы разведки на данный момент еще не пришли к какому-либо выводу. Но мы не думаем, что в этой операции были какие-то ошибки, и у нас нет указаний на то, что противобункерные авиационные бомбы не сработали. Никто здесь (в Израиле - ред.) не разочарован", - заявил порталу израильский чиновник. Собеседник портала также предположил, что сейчас слишком рано делать выводы, к которым пришли в докладе разведывательного управления минобороны США. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте