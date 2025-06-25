https://ria.ru/20250625/izrail-2025261757.html

Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе, пишут СМИ

Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2025

Более 20 человек погибли при израильских ударах по Газе, пишут СМИ

Более 20 палестинцев погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, в том числе шесть человек - у центров распределения гумпомощи, сообщил... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:52:00+03:00

2025-06-25T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 20 палестинцев погибли в результате утренних ударов Израиля по сектору Газа, в том числе шесть человек - у центров распределения гумпомощи, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. “Жертвами израильских ударов по сектору Газа с утра среды стали 22 человека, в том числе шестеро ожидавших раздачи гумпомощи людей”, - сообщили источники. По данным властей сектора, с 27 мая от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи погибли 516 мирных жителей, почти 4 тысячи получили ранения, еще 39 человек считаются пропавшими без вести. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.

https://ria.ru/20250624/izrail-2025029643.html

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в мире, израиль, хамас, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте