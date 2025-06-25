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Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
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05:39 25.06.2025 (обновлено: 05:40 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/izrail-2025241163.html
Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана
Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана - РИА Новости, 25.06.2025
Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана
Признание Израиля в том, что он не знал об уровне развития иранских ракетных технологий, свидетельствует о серьезном пробеле в работе израильской разведки,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T05:39:00+03:00
2025-06-25T05:40:00+03:00
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Признание Израиля в том, что он не знал об уровне развития иранских ракетных технологий, свидетельствует о серьезном пробеле в работе израильской разведки, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Самое важное, что мы узнали во время войны, - это технология гиперзвуковых ракет Ирана. Признание израильской бюрократии безопасности, что они не знали об уровне иранской ракетной технологии или ее возможностях, является признаком серьезного пробела в разведке", - считает Озер. При этом эксперт отметил, что во время иранских атак израильская система ПРО "Железный купол" была эффективна на 90%. "Ситуация показала, что Израиль относительно зависит от американского правительства в плане боеприпасов", - добавил аналитик. По мнению Озера, атаки Израиля против высокопоставленных офицеров в Иране также выявили слабость иранской разведки. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана

Политолог Озер: заявление Израиля по Ирану говорит о пробеле в работе разведки

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Признание Израиля в том, что он не знал об уровне развития иранских ракетных технологий, свидетельствует о серьезном пробеле в работе израильской разведки, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Самое важное, что мы узнали во время войны, - это технология гиперзвуковых ракет Ирана. Признание израильской бюрократии безопасности, что они не знали об уровне иранской ракетной технологии или ее возможностях, является признаком серьезного пробела в разведке", - считает Озер.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ответ Ирана на удары Израиля оказался неожиданно сильным, рассказал эксперт
17 июня, 16:43
При этом эксперт отметил, что во время иранских атак израильская система ПРО "Железный купол" была эффективна на 90%. "Ситуация показала, что Израиль относительно зависит от американского правительства в плане боеприпасов", - добавил аналитик.
По мнению Озера, атаки Израиля против высокопоставленных офицеров в Иране также выявили слабость иранской разведки.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы Глилот рядом с Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля
17 июня, 11:28
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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