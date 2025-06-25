Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана
Политолог Озер: заявление Израиля по Ирану говорит о пробеле в работе разведки
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Признание Израиля в том, что он не знал об уровне развития иранских ракетных технологий, свидетельствует о серьезном пробеле в работе израильской разведки, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Самое важное, что мы узнали во время войны, - это технология гиперзвуковых ракет Ирана. Признание израильской бюрократии безопасности, что они не знали об уровне иранской ракетной технологии или ее возможностях, является признаком серьезного пробела в разведке", - считает Озер.
При этом эксперт отметил, что во время иранских атак израильская система ПРО "Железный купол" была эффективна на 90%. "Ситуация показала, что Израиль относительно зависит от американского правительства в плане боеприпасов", - добавил аналитик.
По мнению Озера, атаки Израиля против высокопоставленных офицеров в Иране также выявили слабость иранской разведки.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".