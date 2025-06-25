https://ria.ru/20250625/izrail-2025241163.html

Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана

Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана - РИА Новости, 25.06.2025

Эксперт прокомментировал заявление Израиля о ракетных технологиях Ирана

Признание Израиля в том, что он не знал об уровне развития иранских ракетных технологий, свидетельствует о серьезном пробеле в работе израильской разведки,... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T05:39:00+03:00

2025-06-25T05:39:00+03:00

2025-06-25T05:40:00+03:00

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Признание Израиля в том, что он не знал об уровне развития иранских ракетных технологий, свидетельствует о серьезном пробеле в работе израильской разведки, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Самое важное, что мы узнали во время войны, - это технология гиперзвуковых ракет Ирана. Признание израильской бюрократии безопасности, что они не знали об уровне иранской ракетной технологии или ее возможностях, является признаком серьезного пробела в разведке", - считает Озер. При этом эксперт отметил, что во время иранских атак израильская система ПРО "Железный купол" была эффективна на 90%. "Ситуация показала, что Израиль относительно зависит от американского правительства в плане боеприпасов", - добавил аналитик. По мнению Озера, атаки Израиля против высокопоставленных офицеров в Иране также выявили слабость иранской разведки. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте